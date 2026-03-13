K11 ARTUS申改服务式住宅遭拒 新世界：研究委员意见 提升设计弹性

新世界发展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年底向城规会申请改建现有酒店作分层住宅用途，而有关改装并不涉及拆卸及重建，酒店式公寓现时高度或楼面将维持不变，客房数目将于原来287间，减至最新205间，减少约82间或28.6%。该申请日前获规划署不反对，城规会今日审议后决定拒绝有关申请。

新世界发展发言人表示，将会研究委员意见，务求提升项目的营运及设计弹性，长远更有利集团开拓服务式长租住宅市场。

K11 ARTUS位于尖沙咀梳士巴利道18号，目前「商业(7)」地带，去年底申请改建现有酒店作分层住宅用途。项目连同电梯大堂、机电等后勤配套，涉及Victoria Dockside的部份地下、8楼至21楼及天台，合共16层楼面，涉及面积约35.9万方呎维持不变。

新世界发展早前就酒店式公寓K11 ARTUS寓馆，向城规会申请申现时短租的酒店用途，原址改装为适合长租的服务式住宅用途。（城规会资料）

新世界K11 ARTUS申改服务式住宅，客房将减至205间。

K11 ARTUS现时各类房型：

相关文章：

新世界K11 ARTUS申改服务式住宅 获规划署不反对 客房数目减至205间

新世界K11 ARTUS申改服务式住宅 增中大型客房 不涉拆卸重建 发言人：有利开拓长租市场