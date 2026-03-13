Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大鸿辉蚀半卖西环甲厦 38亿洽至尾声 买家以港大呼声最高

楼市动向
更新时间：10:50 2026-03-13 HKT
发布时间：10:50 2026-03-13 HKT

近期商厦交投活跃，尤其全幢全新甲厦更受用家追捧，大鸿辉旗下的西环干诺道西兴建中甲厦，获准买家洽购至尾声，涉资高达38亿，平均每呎9766元。市场消息指，潜在买家以香港大学呼声高。

总投资额逾70亿

上址为西环干诺道西92至103A号全新甲厦，物业兴建中并即将落成，市场消息透露，该项目获一间大学积极洽商多时，近期双方达成意向，涉资高达38亿，项目正进入尽职审查阶段，预期短期内易手，新买家以香港大学呼声高。本报分别向大鸿辉及港大查询，惟直至截稿时未获回复。

市场消息指，该全新甲厦获一间大学洽商逾一年，项目为大鸿辉旗下重点项目之一，总投资额逾70亿，惟在落成之际遇上商厦市场低潮，最终料蚀让接近一半出售。

大鸿辉当年投入心血，在西环并购旧楼及旧商厦，合并为面积逾2万呎地盘，市区罕有，以每呎楼面地价计算，收购价连同成本每呎接近2万，项目请来两间著名建筑师楼Aedas及Ronald Lu联手设计，外形标致有型，并将海景引进室内。

大鸿辉旗下干诺道西兴建中甲厦，获一间大学以38亿洽至尾声。
该项目占地20226方呎，地契属罕有999年期，楼高25层，每层面积由15516至16974方呎，写字楼楼面约383709方呎，另商业楼面5381方呎，合共约389090方呎，另有车位65个，以涉资38亿计算，平均每呎9766元（未计车位），项目预期于今年下半年落成。

香港发展成为「教育之都」，近年各大院校除了租用物业外，更相继大手购入物业自用，包括都会大学于2024年11月，斥26.5亿购入红磡祺祥中心全幢。

相关文章：都会大学斥26.5亿购红磡祥祺中心全幢 较高位低逾四成 中电信中移动曾洽购 学者：趁势吸纳

去年底，香港城市大学以19.6亿买入九龙塘又一城商业大楼，适逢商厦市况不景，教育机构不但趁低吸纳，更成为甲厦市场最坚实的支持者。

相关文章：九龙塘又一城商厦料19.6亿易手 丰树产业已选买家 城大：对事件没有回应

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

