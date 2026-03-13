纪惠压力减轻叫价回稳 尖沙咀柯士甸广场意向7亿放售

纪惠集团旗下尖沙咀柯士甸广场放售，项目占地约7044方呎，批则面积逾8.17万方呎，意向价7亿。

上址为尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场，地盘面积7044方呎，以现时批则面积81705方呎计算，平均每呎8567元，物业以现状，部分交吉及连约出售，公开邀约截止日期5月5日（二）。

第一太平戴维斯投资部首席资深董事温武忠表，项目楼高约23层，地下至10楼主要为零售商舖及餐厅，11至23楼为办公室，租户包括医疗保健、美容、教育、专业服务及零售等行业。物业享尖沙咀城市景，高层远眺维港，距离佐敦港铁站仅1分钟步程，邻近柯士甸站及西九龙高铁总站，并聚集大型甲厦群，如去年第四季落成的International Gateway Centre（IGC）。

尖沙咀柯士甸道83号柯士甸广场，以意向价7亿放售。

该物业早前盛传易手，惟最后并没有销售，市场人士表示，纪惠去年大手出货，现时压力大为减轻，叫价亦回稳。上述柯士广场于2006年以约4.5亿购入物业。