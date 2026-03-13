今年部署推两盘涉约2400伙 九建陈淑芳：牛池湾「巨无霸」瞩目 最快次季登场

多个市区大型项目陆续推出应市，最瞩目为牛池湾「巨无霸」新盘即将登场；九建陈淑芳指，今年部署推出2个全新盘，涉及约2400伙，当中牛池湾旗舰项目属「重中之重」，提供逾2000伙，将细分多期发展，计划第二季推出首期项目。

访问言论重点 牛池湾旗舰项目由5幢54层高摩天大厦组成，提供逾2000伙

细分多期发展，计划第二季推出首期项目，涉逾361伙

精准对应市场上投资客，追求高品质生活换楼客及家庭客需求

对后市整体判断可概括为「复常、稳步、聚焦、优升」

今年整体楼价走势先稳，全年有望录约5%至8%升幅

本港经济持续复苏，资金倾向配置实物资产趋势愈见明显

九建（市务及销售部）助理总经理陈淑芳接受本报访问时表示，今年部署推售牛池湾旗舰项目，是集团「重中之重」全新盘，位于清水湾道铁路上盖大型商住综合体，由5幢楼高54层摩天大厦组成，合共提供超过2000伙，属近年市区难得一见大型规划发展。

九建陈淑芳指，今年部署推出2个全新盘，涉及约2400伙。

率先推第一期涉361伙

陈淑芳透露，将于第二季率先推出第一期，预计提供逾361伙，在去年9月已申请预售楼花同意书，待批后便会适时推售。户型分布方面，项目涵盖1房至4房大户型，并以2房及3房户为供应重心，精准对应市场上投资客，追求高品质生活换楼客及家庭客需求。

项目本身具备多重优势，包括位处市区近年最大规模补地价重建项目、铁路上盖、自设大型商场、坐拥优质学网、兼备大型运输交汇点等；定价策略上，会审视启德及邻近地区铁路上盖大型规划市场定位作为重要参考指标。

陈淑芳指，大规模上盖综合发展项目在港买少见少，无论自用或长线投资均极具吸引力。预期将吸纳年轻高收入家庭、专业人士及换楼客进驻。考虑近期股楼皆旺、租务及买卖交投同步升温，集团看好后市气氛，不排除考虑保留部分单位作长期收租用途，推售方针亦将以稳健有序、按部署释放货源为原则。

油塘项目第四季面世

旗下油塘湾临海项目，涉及约400伙，筹备工作亦按计划推进，整体节奏符合预期，预期有机会于第四季面世，具体详情将适时公布。

陈淑芳说，集团去年重点推售西营盘项目半山名汇已全数售罄，最高成交呎价达4.5万，全盘合共套现近10亿。而旗下另一新盘薄扶林63 Pokfulam，近日亦成功售出最后1伙连天台特色单位，面积1000方呎，连542方呎天台，成交价4200万，呎价高达4.2万，两者均创下项目今年以来新高。

另外，将军澳海茵庄园自开售以来一直广受市场欢迎，全盘1556伙至今累售1553伙，现阶段集中推售压轴最后3伙特色单位。鉴于近日市场交投气氛持续升温，正审视余货定价空间，具体部署将视乎市场反应而定。

近年有不少人才涌港发展，对楼市有一定支持；陈淑芳指出，不少人才持续来港，带旺租务市场，直接带动租金表现及回报；日后落地生根、家庭定居，就会转为一手市场最稳健刚需。由于他们学历高、收入稳、入市以居住为主，这类需求比任何短期政策更具持续性与韧性。

至于外地生市场，同样是一项结构性趋势。

楼价先稳后强 全年料升5%至8%

马年楼市迎来理想开局，预期走势稳步向；九建陈淑芳表示，基于库存见底、供应回落、购买力逐步释放三大条件，集团预期今年整体楼价走势先稳、后强，全年有望录约5%至8%升幅。

陈淑芳指，市已进入结构性复常轨道，踏入2026年，复常动力只会进一步增强。本港经济持续复苏，资金倾向配置实物资产趋势愈见明显，由于一手市场活跃，二手亦逐步跟随启动。配合市场预期美国下半年进入减息周期，置业需求将有序释放，预期全年楼价走势先稳、后强，下半年动力更明显。

中小型单位具备防守性强、租务回报稳健特点，是「人才落地」阶段最直接受惠板块。优才计划申请者逐步进入置业酝酿期，加上息口趋向回落，该批「新香港人」将成为今年市场重要新增刚需动力。

料下半年减息需求有序释放

从集团内部数据观察，内地买家查询及成交均显著升温，而且客源结构出现根本性转变，由以往以大湾区为主，扩展至北京、上海等内地核心城市。他们偏好启德、黄竹坑、半山等成熟区域，重视优质学网、铁路上盖、大型商场配套一站式生活圈。市场数据亦显示，香港豪宅交投量已升至全球第二，仅次杜拜，反映香港正重新成为国际及内地高净值人士重要资金停泊点。

减息不是扭转楼市唯一因素，但对于已进入复苏轨道市场而言，减息是重要加速器。市场共识是美国年内将进入减息周期，方向明确，差异仅在于时间与幅度。真正关键是息口见顶确定性。

