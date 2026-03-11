牛头角彩霞道住宅地中标价高次标约3%
发布时间：17:50 2026-03-11 HKT
中国海外上月以18.0688亿元投得的牛头角彩霞道住宅地，以商住宅总楼面约28.24万方呎计，每方呎楼面地价约6,352元，地政总署以不具名方式，公布其余落选标价，出价介乎7.5亿至17.51亿元，楼面呎价约2,637至6,156元。
首两标出价相当接近，次标出价约17.51亿元，与中标价相差5,588万元或约3.09%，每呎楼面地价约6,156元，可见差距相当细，竞争十分激烈。
最低标出价仅7.5亿元，楼面呎价约2,637元，与中标价相差10.5688亿元或58.8%。
