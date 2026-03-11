新世界K11 ARTUS申改服务式住宅 获规划署不反对 客房数目减至205间
新世界发展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年底向城规会申请改建现有酒店作分层住宅用途，而有关改装并不涉及拆卸及重建，酒店式公寓现时高度或楼面将维持不变，客房数目将于原来287间，减至最新205间，减少约82间或28.6%。最新获规划署不反对，城规会将于周五（13日）举行会议审理，料会通过。
据城规会文件显示，K11 ARTUS位于尖沙咀梳士巴利道18号，目前「商业(7)」地带，申请改建现有酒店作分层住宅用途。项目连同电梯大堂、机电等后勤配套，涉及Victoria Dockside的部份地下、8楼至21楼及天台，合共16层楼面，涉及面积约35.9万方呎维持不变。
K11 ARTUS现时各类房型：
