新世界K11 ARTUS申改服务式住宅 获规划署不反对 客房数目减至205间

楼市动向
更新时间：16:46 2026-03-11 HKT
发布时间：16:46 2026-03-11 HKT

新世界发展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年底向城规会申请改建现有酒店作分层住宅用途，而有关改装并不涉及拆卸及重建，酒店式公寓现时高度或楼面将维持不变，客房数目将于原来287间，减至最新205间，减少约82间或28.6%。最新获规划署不反对，城规会将于周五（13日）举行会议审理，料会通过。

新世界发展早前就酒店式公寓K11 ARTUS寓馆，向城规会申请申现时短租的酒店用途，原址改装为适合长租的服务式住宅用途。（城规会资料）
新世界K11 ARTUS申改服务式住宅，客房将减至205间。
据城规会文件显示，K11 ARTUS位于尖沙咀梳士巴利道18号，目前「商业(7)」地带，申请改建现有酒店作分层住宅用途。项目连同电梯大堂、机电等后勤配套，涉及Victoria Dockside的部份地下、8楼至21楼及天台，合共16层楼面，涉及面积约35.9万方呎维持不变。

K11 ARTUS现时各类房型：

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

