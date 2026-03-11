高临连沽两伙3房 单日套现近5000万

资本策略旗下佐敦弥敦道350号高临，今日（11日）再以招标形式成功售出2个3房户，合共套现近5,000万元。

今日售出的3房单位为A1座18楼D室，面积624方呎，属3房套间隔，以1,692.9万元成交，呎价约27,130元；另一单位为A2座18楼A室，面积569方呎的3房户，以1,453.4万元售出，呎价约25,543元。

资本策略执行董事何乐辉指，高临2日内连录3宗3房单位成交，造价亦见相当理想，反映市场对真正市区单位追捧。项目已届现楼，自上周正式开放现楼示范单位参观后，买家有感项目现楼之质素及位置便利，故斥资入市。项目现时仅余下4伙，其中天际特色大宅仅余一伙「临海‧天际屋」，有信心可再创项目新高。

高临自推售以来累售255伙，占项目全数单位逾98%，套现逾24亿元。

