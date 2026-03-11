尖沙咀瑜意暂收3000票 逾半为大手客

华懋旗下尖沙咀瑜意截至昨晚已收逾3,000票，较周六（14日）价单开售的160伙超额约18倍，其中多于一半准买家为大手客。

认购两伙或以上

华懋销售及市场总监封海伦表示，昨日上载项目的销售安排，已涵盖全盘164伙，其中160伙于周六开售。封海伦指，现时多于一半准买家有意认购2伙或以上，以地区划分，约一半来自九龙站及尖沙咀区，熟悉当区环境而有意入市，亦不乏来自港九新界的外区客。项目将于明晚截票，周六销售时特意预留50伙于B组时段开售，望能迎合更多普通买家的入市需要。

周日另以招标形式开售4伙特色户，封海伦说，会参考同区项目类近特色单位成交价。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰称，项目受投资客追捧，主要钟情相信项目能吸引不少商旅租客，租金回报能达4厘至4.5厘。

中原按揭董事总经理王美凤说，该行提供2款置业按揭优惠计划，其中拣选低息定按计划，可选首3年或5年定息，固定息率2.73厘，其后低至P减1.75厘（P为5厘），可享银行现金回赠。另提供优惠H按，全期按息低至H加1.3厘，封顶息为P减2厘（P为5.25厘），设高存息户口。

