年轻人获父母「一条龙」拣盘兼资助首期 594万购屯门海典轩低层两房上车

楼市渐趋回暖，有年轻人获父母资助买楼上车。屯门海典轩一伙两房单位最新以594万元成交，呎价12,998元。原业主持货约8年，帐面仅赚约9万元。

憧憬南延线通车

祥益地产区域董事黄庆德表示，上述成交单位为海典轩1座低层E室，实用面积457平方呎，属两房两厅间隔。

买家为年轻上车客，由父母一手包办睇楼及拣盘，并资助首期上车。据悉，单位附设企理装修，加上客厅及房间均拥开扬景观，而且屋苑与港铁南延线第16区站仅一街之隔，工程正如火如荼推进，未来交通配套更完善，升值潜力优厚，该组买家遂决定以594万元购入单位作自住之用，呎价约12,998元。

海典轩1座低层E室，实用面积457平方呎，属两房两厅间隔，最新以594万元成交，呎价12,998元。

原业主持货8年 帐面仅赚约9万

资料显示，原业主于2018年以约585万买入单位，持货约8年至今，帐面获利约9万元，若扣除杂费等开支，料业主明赚暗蚀。

海典轩位于屯门南海珠路，由信和发展，屋苑于2004年入伙，共有2座，提供544个单位，主打2房及3房。海典轩邻近屯门市中心，步行10分钟便可到达。

