Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年轻人获父母「一条龙」拣盘兼资助首期 594万购屯门海典轩低层两房上车

楼市动向
更新时间：11:58 2026-03-11 HKT
发布时间：11:58 2026-03-11 HKT

楼市渐趋回暖，有年轻人获父母资助买楼上车。屯门海典轩一伙两房单位最新以594万元成交，呎价12,998元。原业主持货约8年，帐面仅赚约9万元。

憧憬南延线通车

祥益地产区域董事黄庆德表示，上述成交单位为海典轩1座低层E室，实用面积457平方呎，属两房两厅间隔。

买家为年轻上车客，由父母一手包办睇楼及拣盘，并资助首期上车。据悉，单位附设企理装修，加上客厅及房间均拥开扬景观，而且屋苑与港铁南延线第16区站仅一街之隔，工程正如火如荼推进，未来交通配套更完善，升值潜力优厚，该组买家遂决定以594万元购入单位作自住之用，呎价约12,998元。

海典轩1座低层E室，实用面积457平方呎，属两房两厅间隔，最新以594万元成交，呎价12,998元。
海典轩1座低层E室，实用面积457平方呎，属两房两厅间隔，最新以594万元成交，呎价12,998元。

原业主持货8年 帐面仅赚约9万

资料显示，原业主于2018年以约585万买入单位，持货约8年至今，帐面获利约9万元，若扣除杂费等开支，料业主明赚暗蚀。

海典轩位于屯门南海珠路，由信和发展，屋苑于2004年入伙，共有2座，提供544个单位，主打2房及3房。海典轩邻近屯门市中心，步行10分钟便可到达。

相关文章：00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部

相关文章：4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市

相关文章：专才被加租决心「租转买」 818万购马鞍山临海屋苑3房定居香港

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
20小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
18小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
4小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
23小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
15小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
3小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
23小时前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
18小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
影视圈
18小时前