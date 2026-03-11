荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先 区内交投旺 部分屋苑缺盘 

《财政预算案》公布后，入市气氛明显上升。荃湾愉景新城有三房单位开放睇楼后，即获5组准买家参观。其中有同区换楼客「带票睇楼」展现诚意，最终获业主本着「信用行先」的心态，放弃其他相若出价，以868.8万元成交。

美联物业愉景新城分行高级分区营业经理钟家豪指，荃湾愉景新城12座高层F室868.8万成交，属3房间隔，实用面积650方呎，呎价13366元。

据悉，原业主放盘约3星期，由于工作较忙，放盘后一直未能安排时间睇楼，至近日可抽时间开门，即获5组客到场睇楼。

新买家为同区换楼客，心仪屋苑方厅屋则，获知上址位放盘，对单位楼盘及座向都合自己心水，等业主通知睇楼的同时，向代理及业主表明会「带票睇楼」。

在双方洽谈细节时，业主同时获另外两组买家出价由于大家出价相若，加上业主已知悉此买家睇楼前表明会带票，展现出极大诚意，故「唔差一万几千、信用行先」，与此买家签约落实。据悉，原业主于2010年8月以408万元买入，持货至今约16年，是次转手帐面获利460.8万元，楼价期内升值1.13倍。

荃湾部分屋苑缺盘 家长客2.05万租绿杨新邨3房

事实上，荃湾区过去三日交投非常畅旺，共录得约25宗买卖成交，部分屋苑更出现缺盘情况。租务市场同样活跃，本月至今荃湾区已累录约60宗租赁成交。

绿杨新邨K座低层4室租赁成交，实用面积582平方呎，3房间隔，附基本装修，业主最近将单位推出市场放租，月租叫价2.1万元，经议价后，以20500元租出，实用呎租35.2元。

中原地产荃湾西站第二分行高级分行经理谢家伟表示，分行新近促成绿杨新邨K座低层4室租赁成交，实用面积582平方呎，3房间隔，附基本装修，业主最近将单位推出市场放租，月租叫价2.1万元，经议价后，以20500元租出，实用呎租35.2元。

谢家伟指，新租客为外区家庭，因小孩于荃湾就读，遂决定搬到学校附近。绿杨新邨租盘短缺，选择不多，所以租客只视察了三个单位即决定租入上址。而业主于年2004年以199万元买入单位，持货约22年，最新租金回报高达12.4厘。

