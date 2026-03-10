璟南月内招标 呎价挑战新高 大昌周俊豪：今年推3豪盘 涉港岛南浅水湾山顶

整体楼市稳步复苏，为财团增添推盘动力；大昌地产周俊豪表示，计划今年连推3个豪宅盘，分别位于港岛南、浅水湾及山顶，当中港岛南璟南最快月内推出招标，呎价有信心创区内新高纪录。

定价参考邻近新盘售价，如黄竹坑站港岛南岸、启德大面积单位等。

浅水湾道108号市值接近50亿，倾向整批出售。

山顶宾吉道3号豪宅可租可售，会因应市况善价而沽。

全年楼价升约10%至15%，当中豪宅物业前景可看高一线。

上调豪宅物业印花税，对楼市影响不大。

大昌地产营业部主管周俊豪接受《星岛》访问时表示，集团部署今年推出3个超级豪宅项目销售，当中港岛南现楼新盘璟南，共提供38伙，户户逾千呎，最快3月推出首单位招标发售。

周俊豪指，璟南定价参考邻近新盘售价，如黄竹坑站港岛南岸目前大单位成交呎价约4万至6万、启德大面积单位等都是参考对象，由于目前市场豪宅大单位供应少，有信心项目呎价可挑战同区新高纪录。

璟南在农历新年后已开放现楼特色单位予指定人士参观，每日均有数组客预约睇楼，市场反应理想，而参观客源中以本港换楼客为主，而内地客亦有一定比例，近期更有外国籍豪客参观，超出预期。

大昌地产营业部主管周俊豪。

日均数组客预约睇楼

该盘早前已上载楼书，共提供38伙，均为4房大宅，面积介乎1598方呎至3523方呎，另设有特色户，其中5至23楼为项目标准楼层户，为一梯两伙设计，其中A室面积1709方呎，B室面积1598方呎，均为4房双套间隔。

项目25至28楼为平层大宅，面积介乎2792方呎至2807方呎，4房3套间隔，其中25楼单位，另附402方呎平台。29至32楼则为复式大宅，面积3518方呎至3523方呎，4房4套间隔，其中29楼复式户附连866方呎平台，31楼复式户则附连1285方呎天台。项目共提供77个车位，平均每个单位可获分配2个车位。

浅水湾项目市值近50亿

周俊豪指，另一个部署推售项目为浅水湾道108号豪宅盘，该盘坐落港岛传统豪宅地段，可俯瞰整个浅水湾泳滩项目采全玻璃幕墙设计，属地标式建筑，在市场独立屋项目中罕见，因而建筑成本较普通项目贵5成至6成。

他透露，全球均有客户追捧项目，认为单一业主持有项目有一定优势，倾向整批出售，并透露项目市值接近50亿，早前曾将整个项目推出放售，并接获不少出价，惟未达标价而未有出售。资料显示，该盘合共提供8幢洋房，面积约4963至8694方呎。

宾吉道3号呎租近100元

至于山顶宾吉道3号豪宅项目，提供6幢洋房，面积约4432至4893方呎，现阶段已沽出1幢洋房，其余单位亦同步推出市场招租及出售，最近已有洋房月租40万租出，呎租近100元。

为配合市场需要，早前有2幢洋房已获批改则，可以合并成1幢大宅，拥有大面积单位，如花园、大厅等可合并等，变相可配合内地客户需要，亦会视乎买家需求而作出改动。另外，由于山顶全新住宅供应稀缺，意向价参考山顶豪宅价钱，会因应市况推出招标，善价而沽。

今年楼价料升10%至15% 豪宅前景看高一线

近期楼市购买力持续涌现，连带楼价亦稳步向上。周俊豪指，在本港经济向好发展，估计今年全年楼价升约10%至15%，当中豪宅物业前景可看高一线。

港岛优质地段供应更显稀缺

周俊豪说，现时楼市具有多项正面因素，包括本港整体经济向好发展，游客持续来港，在全球环境中香港属稳定地方，有助吸引全球不同地方资金来港避险；其次，目前处于利息下降趋势，加上过去数年政府卖地供应减少，未来住宅新供应有限，对楼价有支持作用，全年楼价料升10%至15%，由于豪宅物业新供应罕有，特别是港岛区优质地段供应更加稀缺，故看高一线。

在过去半年买家入市步伐加快，在市场上不论中小型单位、豪宅单位，以至超级豪宅，其交投量均有上升趋势，尤其豪宅物业表现更为突出，他形容是聪明资金已看准时机、趁楼价见底率先入市。

加豪宅印花税料影响轻微

对于《财政预算案》将1亿以上的住宅物业交易印花税税率上调至6.5%，他指，豪宅买家在置业时，价钱未必是首要考量，主要是视乎项目自身质素、地点、开则、景观，用料是否上乘等，最重要是楼盘周边环境质素等，认为增加豪宅印花税对豪宅物业交投影响不大。

新财年卖地表推出赤柱环角道豪宅地招标，他指，集团在环角道亦有发展项目，熟悉该区环境，尤其豪宅市场未来发展转旺，届时上述用地推出招标时，集团亦会研究，并透露，特别关注港岛区传统豪宅地段，并会优先考虑，而且集团近20年来聚焦发展豪宅物业。

记者 罗其军 摄影 叶伟豪