初创「黄蜂集团」扫新蒲岗工厦8车位 每个作价146万 补习天王林溢欣入股

楼市动向
更新时间：10:29 2026-03-10 HKT
发布时间：10:29 2026-03-10 HKT

新蒲岗工厦新盘东傲录大手车位买卖，该厦8个车位由用家一口气承接，新买家为初创企业「黄蜂集团」，由租转买，作价1170万，每个车位作价约146万。

美联工商营业董事庄梓荣表示，智慧出行已成为国际焦点，该行早前得悉「黄蜂集团」有意扩充其车场及充电设施网络，随即筛选多个潜在车位项目，最终锁定新蒲岗东傲车位，邻近正在变天，该车场具备整合智能停车系统及电动车充电设施条件，配合集团业务发展需要。

东傲8个车位获初创企业「黄蜂集团」租转买，作价1170万。
东傲8个车位获初创企业「黄蜂集团」租转买，作价1170万。

「黄蜂集团」为近年冒起的本地品牌，主力发展智慧出行及新能源相关业务，旗下包括共享汽车平台GoSwap、智能停车场品牌ParkingBees等。集团最近获知名「补习天王」林溢欣（YY Lam）入股，由租转买，反映对产业前景充满信心。

业内人士指出，该集团旗下的AI ParkingBees品牌，现时在港营运多个停车场项目，近期开始由租转买，逐步建立自有资产组合。林溢欣表示，「黄蜂集团」创始人为其旧生，除了能力卓越，且想法具前瞻。近年电动车普及速度加快，加上共享出行模式逐渐成熟，相关产业具长远发展空间。

他认为，黄蜂集团业务具协同效应，由共享汽车、车场管理到充电设施，其实是一条完整产业链，发展方向清晰。是次入股并非纯粹财务投资，而是看好团队技术能力及执行力，希望透过自身品牌及市场经验，协助企业在市场推广及策略发展上更进一步。

庄梓荣认为，随着政府推动新能源及智慧出行政策，具备改装潜力或已配备充电设施的车位物业需求持续上升。是次交易反映投资者及用家积极把握市场机遇，透过购入优质资产配合业务长远发展。预计这类具策略价值的车位物业将继续吸引市场目光，带动相关投资交投稳步增加。

