中环太富商厦「迷你」全层728万易手 呎价较高位跌48%

楼市动向
更新时间：10:18 2026-03-10 HKT
中环砵甸乍街「迷你商厦」太富商业大厦全层单位，建筑面积762方呎，以728万易手，平均呎价9554元，造价虽然较高位回落48%，原业主持货18年，物业升值1倍。新买家料回报约5厘。

上址为中环砵甸乍街14至16号太富商业大厦中低层全层，建筑面积约762方呎，属罕有的迷你商厦，以易手价728万计算，平均呎价9554元，原业主早于2007年9月以366万购入，持货18年账面获利约362万，物业升值近1倍。

持货18年升值近1倍

太富商业大厦属中环苏豪区迷你商厦，楼高27层，于1995年落成，该厦于2014年至2019年期间，即市道高峰期未录任何买卖，惟及至2020年及2021年疫市时，每年各录一宗交易，平均每呎造价逾1.8万，该厦17楼全层，建筑面积约762方呎，于2021年3月以1398万易手，平均每呎高达18346元，最新成交价较高位回落48%，亦重返2010年水平。

中环太富商业大厦中低层全层，762方呎，以每呎9554元易手。
造价高位回落48%

该厦单位并没有中央冷气，大厦各层自行安装分层冷气，亦因此，工作时间具弹性，大厦聚集半零售行业，包括音响寄卖，美容服务相关业务，全层私隐度高，面积细小，涉及租金银码较细，出租相对容易，现时每层市值月租约2.8万至3万，以上述全层易手价计算，新买家料回报接近5厘。

聚集半零售行业

太富商业大厦其中一个地舖，早于去年3月，由艺人唐诗咏旗下吐司专门店「33 Cubread」垂青，以每月12万承租，该地舖建筑面积1243方呎，平均呎租97元，「33 Cubread」早于2024年承租铜锣湾波斯富街地舖，当时一直人气高企，每日店外都大排长龙，砵甸乍街则为第二间分店。

该砵甸乍街地舖旧租客为日本餐厅，疫情前月租逾20万，新租金减幅40%，亦由于业主见租客为人气面包店，愿意平租，期望带动人流。

太富商业大厦17楼全层，建筑面积约762方呎，2021年3月以1398万易手，每呎高达18346元，最新造价高位回落48%。

