「捞底王」带头投资甲厦 2.51亿购力宝中心全层 造价高位跌70% 业界：冇得输

鹰君集团主席罗嘉瑞有「捞底王」之称，近年甲厦市场用家主导之际，该集团带头做投资者，去年买下中环皇后大道中9号全层，近期亦购入金钟力宝中心全层，造价由高位大跌70%，回报接近4厘，业内人士认为「冇得输」。

许荣茂帐面蚀一半离场

近期，鹰君购入力宝中心1座38楼全层，建筑面积约18085方呎，平均呎价约13879元，交吉易手，该全层位处高层坐拥维港景，市值呎租约50元，料回报逾4厘。原业主世茂集团创办人许荣茂，2013年以5.05亿购入，自用作集团办公室。代理指，曾在2018写字楼旺市，有财团出价约10亿洽购该楼层，惟最后未能成事，现时以2.51亿售出，持货约13年帐面蚀约2.54亿或50%。

鹰君去年亦购入同区的皇后大道中9号10楼全层，面积约13719方呎，平均呎价15809元，7个月内共斥4.69亿连购两层甲厦。现时，商厦市场普遍由用家主导，「捞底王」带头当投资者。

力宝中心1座38楼全层，由鹰君以2.51亿承接，平均呎价约13879元。

呎价曾高见4.99万 升市时为「炒家天堂」

中原（工商舖）写字楼部高级区域营业董事蔡德宝表示，金钟力宝中心是港岛甲厦的「火车头」，升市时疯癫，市差时跌先，最新成交呎价，仍是港岛区指标散业权甲厦最平，惟金钟地理位置起变化，成为港岛南及东铁转乘站，交通方便更胜中环！

他认为，现时力宝中心价格水平「冇得输」，去年至今该厦呎价由1.2万至1.4万水平，重返2009年，力宝坐拥靓大堂，只是单位多，业权分散，升市时是炒家天堂，跌市时起带头作用。

力宝中心高峰期，成交呎价高见4.99万，第一座36楼1至02、06及08室，面积7775方呎，以3.88亿易手，呎价高见49904元，成为该厦纪录。此1座楼单位，正位于鹰君购入单位的楼下，同样景观，层数低两层，最新造价较高位跌逾70%。

近期该厦写字楼今年以来录2宗成交，除了鹰君购入全层外，该厦第2座低层1室，建筑面积约1011方呎，以每呎14342元成交，涉资1450万。去年，录一宗近年最低价成交，1座32楼2A室，建筑面积约1748方呎，望山景，以约1922.8万易手，每呎低见约1.1万，创该厦近15年新低，原业主为内地投资者，于2013年12月斥3050万入市，持货近12年帐面亏损1127.2万，贬值37%。

力宝单位大细兼备 呎租22至56元

力宝中心单位大细兼备，选择多元化，根据中原（工商舖）资料，去年共录约55宗租赁，面积392方呎至5070方呎，呎租参差幅度大，由每呎22元至56元，视乎单位面积、装修质素等条件，以呎租介乎32元至45元最普遍；去年初市况低沉，当时不乏低价承租，近月随着新股上市畅旺，租赁市场靠稳。

力宝中心去年以来租出单位，面积最大为5070方呎，当中3000方呎以下占38个，比例高达84%，亦是商厦市场趋势，细单位较受落。

中原（工商舖）写字楼部高级区域营业董事蔡德宝表示，力宝中心由于盘源多，带客睇租盘，命中率高。「通常睇5个盘，会有一个中。」中原更索性在大厦大堂当眼处，租舖开设代理行。

接近高院「得地利」 大型四线转乘站

力宝中心近年律师楼租客明显增加，位置接近高院，律师以行李喼拖文件到高院打官司，往返方便；也有年轻律师，选择租用千余呎单位创业，虽然面积细，惟大厦拥有靓大堂，用户感到体面。

由于近年来交通干线改善，力宝中心具地利，新开设的南港岛线及东铁线以金钟作为转乘站，加上原有的港岛线及荃湾线，金钟成为目前港铁唯一大型四线转乘站，是该区特色，未来发展看高一线。