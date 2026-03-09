观塘工厦全层连8车位放售 估值约6000万 呎价低市价两成

世邦魏理仕表示，观塘兴业街20号联合兴业工业大厦4楼全层，连2个平台，以及8个车位（包括3个货车位及5个私家车位）获独家代理出售，市场估值约为6,000万元。

距离港铁站5分钟步程

世邦魏理仕称，物业位于观塘核心工商业区，距离观塘站仅约5分钟步程，位置优越。单位建筑面积约14,926平方呎，楼高约3.2米，单位两端附设合共约5,600平方呎的平台，为该大厦唯一配备平台的特色楼层，极具稀缺性。另外，大厦地下设有停车场及上落货区，全幢大厦仅提供13个私家车位及11个货车位，车位供应极为有限。

单位呎价约为3115元

世邦魏理仕表示，是次出售物业的市场估值约为6,000万元，扣除车位价值后，单位呎价约为3,115元。对比近期观塘工业全层成交个案，例如福昌大厦7楼以每平方呎约4,100元沽出，是次放售物业的呎价低约市场价20%，极具吸引力，加上连同车位一并出售，相信更能获得用家青睐。

