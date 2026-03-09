Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石门2商地改住宅涉1320伙 料吸财团争夺

楼市动向
更新时间：10:07 2026-03-09 HKT
发布时间：10:07 2026-03-09 HKT

在商厦空置率高企下，政府随即将2幅位于沙田石门商地改划住宅，并纳入新财年卖地表，合共提供1320伙。业界人士指，该区拥有铁路优势，而且发展成熟，具一定吸引力，料可吸引财团争夺。

改划闲置地皮亦是土地供应来源之一，新一年卖地表有3幅土地来自改划用地，包括即将提交规划申请将石门大涌桥路与安心街交界（沙田市地段第626号），以及沙田石门安心街与安平街交界（沙田市地段第627号），现属商业地带，惟在商厦空置率高企下，政府检视后亦决定改划住宅发展。

政府将提交规划申请

上述用地中规模最大为石门大涌桥路与安心街交界用地，即邻近翠湖花园、碧涛花园，地盘面积约8.5万方呎，涉及可建总楼面约42.52万方呎，料提供约890伙。综合市场估值约18.71亿至22.96亿，每呎楼面估值约4400至5400元。

另一幅则位于石门安心街与安平街交界，即毗邻石门游乐场，地盘面积约4.41万方呎，涉及可建总楼面约22.07万方呎，料可提供约430伙，综合市场估值约9.71亿至12.14亿，每呎楼面估值约4400至5500元。

上述2幅地邻近港铁石门站，业界人士指，由于该2幅用地仍处提交规划申请阶段，估计未必在短期内推出，而且该区拥有铁路优势，石门区亦发展成熟，而区内早前多幅地皮市场反应亦见不俗，故料具吸引力。

事实上，政府近2年已成功批出3幅沙田住宅地，对上一幅为沙田大围美田路（沙田市地段第651号）住宅地，去年1月由新地以6.06亿中标，当时每呎楼面地价约3128元。

