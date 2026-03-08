瑜意原价加推68伙 每呎均价2.24万

华懋旗下尖沙咀瑜意今日公布加推2号价单，涉及68个单位，继续提供最高17%折扣优惠，折实售价约551万元起，折实平均呎价22,416元，发展商指属原价加推，最快周内开售。

首推开放式及1房连储物室户型

华懋销售及市场总监封海伦表示，瑜意自周五起开放示范单位后，截至今天下午，已录逾4,000人次参观，市场反应非常热烈。为回应市场需求，今以原价加推第2号价单，涉及68伙，包括首次推出的开放式及1房连储物室户型，以提供更多选择予买家。

是次加推的2号价单，包括10伙开放式单位、48伙1房、4伙1房连储物室单位，以及6伙2房单位，面积由274至444方呎。以最高折扣率17%计算，折实售价为551.53万至1,152.53万元，折实呎价19,576至25,958元，预计最快本周发售。该批单位的折实平均价约22,416元，较价单1号50伙的折实平均价21,038元高约6.6%。