定按选用比例创逾3年高 息率低H按52点子 变相提早减息｜曹德明

目前美国劳动市场暂时未见转弱，甚至有所回稳，预计美国联储局本月议息会议将继续按兵不动；本港银行同业拆息（HIBOR）走势亦取决于美国息口及资金流向，预计上半年仍会反复徘徊于2厘至3厘水平，即普遍新造H按实际息率将维持在约3.25厘水平。除非有大量资金流入香港，HIBOR才有机会反复挑战2厘以下水平，届时H按业主或有机会以低于封顶息率供楼。

贷款500万 每月供款少1401元

在拆息短期内未有大跌空间下，近日再有本地大型银行推出限时定息按揭计划吸客，首三年息率固定为2.73厘，其后息率将以P减1.75厘（P=5厘）计算，变相帮助客户提早减息。

大型银行推出的定息按揭计划，息率较现时一般新造P按及H按计划的3.25厘低出52点子，可即时节省更多利息开支。假设贷款额为500万元、年期为30年，现时银行普遍H按及P按计划息率为3.25厘，每月供款为21,760元；而大型银行推出的定按计划息率固定为2.73厘，每月供款较银行普遍H按及P按计划减少1,401元（6.4%）至20,359元。

吸引非固定收入及长线投资人士

定息按揭不仅能即时节省更多利息支出，亦可锁定指定年期的息率，避免日后因利率波动带来风险，因此吸引部分非固定收入人士及长线投资者选用。除了新造按揭的客户外，早年选用发展商高成数按揭的业主，亦可转按至此计划悭息。

定息按揭有一定捧场客，近期选用此按揭计划的客户亦有所增加。根据金管局住宅按揭统计，今年1月份定息按揭计划比例报5.4%，连续上升5个月，创下逾3年（38个月）新高；相反，H按计划的比例跌破九成，降至89.5%，创逾一年新低。现时再有银行推出低息定息按揭计划，预计定按选用比例仍有上升空间。

曹德明

经络按揭转介首席副总裁