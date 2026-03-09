定按选用比例创逾3年高 息率低H按52点子 变相提早减息｜曹德明
更新时间：06:00 2026-03-09 HKT
发布时间：06:00 2026-03-09 HKT
发布时间：06:00 2026-03-09 HKT
目前美国劳动市场暂时未见转弱，甚至有所回稳，预计美国联储局本月议息会议将继续按兵不动；本港银行同业拆息（HIBOR）走势亦取决于美国息口及资金流向，预计上半年仍会反复徘徊于2厘至3厘水平，即普遍新造H按实际息率将维持在约3.25厘水平。除非有大量资金流入香港，HIBOR才有机会反复挑战2厘以下水平，届时H按业主或有机会以低于封顶息率供楼。
贷款500万 每月供款少1401元
在拆息短期内未有大跌空间下，近日再有本地大型银行推出限时定息按揭计划吸客，首三年息率固定为2.73厘，其后息率将以P减1.75厘（P=5厘）计算，变相帮助客户提早减息。
大型银行推出的定息按揭计划，息率较现时一般新造P按及H按计划的3.25厘低出52点子，可即时节省更多利息开支。假设贷款额为500万元、年期为30年，现时银行普遍H按及P按计划息率为3.25厘，每月供款为21,760元；而大型银行推出的定按计划息率固定为2.73厘，每月供款较银行普遍H按及P按计划减少1,401元（6.4%）至20,359元。
吸引非固定收入及长线投资人士
定息按揭不仅能即时节省更多利息支出，亦可锁定指定年期的息率，避免日后因利率波动带来风险，因此吸引部分非固定收入人士及长线投资者选用。除了新造按揭的客户外，早年选用发展商高成数按揭的业主，亦可转按至此计划悭息。
定息按揭有一定捧场客，近期选用此按揭计划的客户亦有所增加。根据金管局住宅按揭统计，今年1月份定息按揭计划比例报5.4%，连续上升5个月，创下逾3年（38个月）新高；相反，H按计划的比例跌破九成，降至89.5%，创逾一年新低。现时再有银行推出低息定息按揭计划，预计定按选用比例仍有上升空间。
曹德明
经络按揭转介首席副总裁
「置易付」扩至二手楼买卖 具3大优势 最快当日完成结算｜曹德明
楼价回升缓解负资产 有望降至不足1.5万宗 买家入市仍要做好一件事｜曹德明
逾一成业主考虑今年换楼 即睇「先买后卖」或「先卖后买」利弊｜曹德明
按保宗数创近10年新低 楼市投资气氛升温 「投资客大手成交显著增加」｜曹德明
新一年按揭竞争趋激烈 转按赚尽现金回赠 宜做好4大准备｜曹德明
相关文章：买二手楼先睇4大按揭细节 楼龄影响还款期 低市价物业需更谨慎｜曹德明
HIBOR料难重返1.5厘以下 转用定息按揭悭钱 需留意4大要点｜曹德明
最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
2026-03-08 06:00 HKT
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
2026-03-07 15:00 HKT