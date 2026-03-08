新盘货尾单日沽25伙 Blue Coast四房户受捧 长实：考虑上调意向价

新盘余货市场昨单日录逾25宗成交，其中长实与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸Blue Coast系列最新以招标形式售出3伙4房户，单日套现约1.2亿，成交价最高为3座38楼A室，面积1,267方呎，属4房2套连储物房套间隔，以4,079.74万售出，呎价32,200元。

据了解，是次3伙成交买家中，有2组为本地客，1组为内地客，分别计划购入单位作自住及投资。有见楼市持续向好，项目4房户亦备受市场追捧，长实营业部副首席经理杨桂玲表示，正积极考虑短期内上调余下4房户招标意向价，调整幅度预料不少于3%。

启德海湾315呎单位 682.8万售出

由嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，昨成功售出2C座21楼E室，面积315方呎，以682.8万售出，呎价21,676元。

雅盈峰首推2房连装修单位招标

由盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰，发展商首度推出2房连装修及家私单位招标，并将于周三（11日）以招标形式发售。盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，示范单位开放至今，收到数百宗查询有关2个示范单位详情，决定首度推出12楼C室连装修及家私单位，相信呎价或成交价均有机会再创双破顶纪录。