Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DEEP WATER SOUTH推50伙招标 逾200组家庭客参观展销厅

楼市动向
更新时间：09:06 2026-03-08 HKT
发布时间：09:06 2026-03-08 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，周三（11日）起推出50伙3房及4房大宅招标，可饱览深水湾、寿臣山景色。

当中不少本地老牌家族、家族办公室客人渴望入标4房大宅，钟情其拥港岛南岸最开阔深水湾、寿臣山景致，兼两梯两伙设计，设私人升降机大堂，私隐度极高；而3房大宅则受高端专业人士、南区富裕家庭垂青。

举办法式甜品亲子工作坊

该盘于展销厅举办「法式甜品亲子工作坊」，一众家庭亦把握机会，参观项目展销厅，更亲身体验童游设施体验区，了解项目儿童设施。

活动获200组家庭客出席及参观展览厅，会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀亦亲临现场，并一同炮制法式甜品。

相关文章：

Deep Water South港岛南豪宅 落区实地直击 前迎深水湾、寿臣山一线景致 坐拥「山环水抱」风水宝地格局

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
4小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
17小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
17小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
21小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
14小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
12小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
3小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
2026-03-07 09:00 HKT
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
21小时前
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
影视圈
13小时前