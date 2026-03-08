DEEP WATER SOUTH推50伙招标 逾200组家庭客参观展销厅

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，周三（11日）起推出50伙3房及4房大宅招标，可饱览深水湾、寿臣山景色。

当中不少本地老牌家族、家族办公室客人渴望入标4房大宅，钟情其拥港岛南岸最开阔深水湾、寿臣山景致，兼两梯两伙设计，设私人升降机大堂，私隐度极高；而3房大宅则受高端专业人士、南区富裕家庭垂青。

举办法式甜品亲子工作坊

该盘于展销厅举办「法式甜品亲子工作坊」，一众家庭亦把握机会，参观项目展销厅，更亲身体验童游设施体验区，了解项目儿童设施。

活动获200组家庭客出席及参观展览厅，会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀亦亲临现场，并一同炮制法式甜品。

