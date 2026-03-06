鹰君斥2.51亿购金钟力宝全层 原业主持货13年亏损50%

世茂集团创办人许荣茂私人持有的金钟力宝中心全层写字楼，以约2.51亿元沽出，持货13年贬值50%，平均呎价近1.4万元，新买家为鹰君集团。

上址为力宝中心1座38楼全层户，建筑面积约18,085方呎，作价约2.51亿元沽，平均呎价约13,879元，物业坐拥开扬维港景。

新买家为GOLDEN DILIGENT LIMITED，董事包括鹰君总经理兼执行董事简德光、执行董事朱锡培，以及执行董事罗俊谦。许荣茂于2013年透过STAR ACHIEVE LIMITED名义以5.05亿元购入上述力宝中心全层写字楼自用 ，现时以交吉形式易手。