观塘LT Tower申改学生宿舍 提供517个床位
更新时间：15:54 2026-03-06 HKT
发布时间：15:54 2026-03-06 HKT
发布时间：15:54 2026-03-06 HKT
由「灯芯绒大王」江达可持有的观塘活化商厦项目LT Tower，最新向城规会申请改装学生宿舍，以提供274个学生宿舍房间，涉及517个床位。
地盘面积约9,946方呎，涉及总楼面约94,519方呎。申请改建现有建筑物部分地面层及2楼至15楼（不设4楼及14楼），提供274间学生宿舍房间（包括 31间单人房间及243间双人房间）供本地及外地学生租用，合共提供517个床位。
同时亦提供各类配套设施，包括自修室、会议室、多用途室、活动室、健身室、洗衣房等，旨在提高宿生生活质素。现有建筑物地面层剩余部分及1楼全层并不属于是次申请的一部分，当中的商店及服务行业/食肆和车辆停泊及上落货设施将维持不变。
申请人指，去年10月已根据「城中学舍计划」向教育局提交拟建计划申请，同年11月已获该局回复该申请符合资格；另外，拟议发展为学生提供安全且合宜的居住环境，并配合政府招揽更多教研人才和学生 的政策，从而巩固香港作为国际专上教育枢纽的地位。
最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT