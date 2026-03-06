观塘LT Tower申改学生宿舍 提供517个床位

由「灯芯绒大王」江达可持有的观塘活化商厦项目LT Tower，最新向城规会申请改装学生宿舍，以提供274个学生宿舍房间，涉及517个床位。

地盘面积约9,946方呎，涉及总楼面约94,519方呎。申请改建现有建筑物部分地面层及2楼至15楼（不设4楼及14楼），提供274间学生宿舍房间（包括 31间单人房间及243间双人房间）供本地及外地学生租用，合共提供517个床位。

同时亦提供各类配套设施，包括自修室、会议室、多用途室、活动室、健身室、洗衣房等，旨在提高宿生生活质素。现有建筑物地面层剩余部分及1楼全层并不属于是次申请的一部分，当中的商店及服务行业/食肆和车辆停泊及上落货设施将维持不变。

申请人指，去年10月已根据「城中学舍计划」向教育局提交拟建计划申请，同年11月已获该局回复该申请符合资格；另外，拟议发展为学生提供安全且合宜的居住环境，并配合政府招揽更多教研人才和学生 的政策，从而巩固香港作为国际专上教育枢纽的地位。