今年豪宅楼价料飙升20% 东立陈玉成：新供应紧绌 豪客购买力渐增

新一份《财政预算案》调高楼价1亿以上住宅买卖印花税率，有业界担心会影响市场气氛，导致楼价及成交量下跌。不过，东立地产陈玉成认为，若用逆向思维分析，可能意味政府亦看好超级豪宅市道，反而给予市场一支强心针，由于新增供应有限，同时豪客购买力增加，预期今年豪宅楼价有机会跑赢大市，全年升幅约达20%。

专访访问重点 今年整体楼市料呈「骏马奔腾」格局

调高1亿以上住宅印花税率或意味政府亦看好超级豪宅市道

新供应有限及中港豪客购买力增加，今年豪宅楼价或飙升20%

供应充裕及租金升幅放缓，今年中小型住宅楼价料升5%

油麻地德昌里精品住宅项目，部署年中登场

赤柱SOLACE有2座洋房待售，其中一幢连装修意向价逾1亿

寿臣山南天第意向呎价逾7万

东立地产地产部总监陈玉成接受本报访问时表示，今年以来逾亿一手交投显著增加，至今暂录约40宗成交，相当于去年全年约101宗的40%，反映超级豪宅持续有承接，预期今年全年成交量有望达到200宗或以上，按年增加约98%。

东立地产陈玉成预期，今年豪宅楼价升幅有机会达20%，中小型住宅则因供应充裕等因素，全年升幅或只有5%。

新股畅旺带动豪宅市况

银码逾亿超级豪宅交投急增，与近期新股市场畅旺有很大关系。陈玉成表示，部分公司上市之后，会将部分集资所得用作购买写字楼，部分则可能流入豪宅市场，因而刺激逾亿豪宅交投量急增。翻查资料，2025年本港合共有119只新股上市，集资金额约达2858亿，按年显著增加2.2倍，重返全球「一哥」位置。

另一个原因是豪宅供应十分有限，特别是近年政府主力推出中小型住宅用地，近年较瞩目个案包括2016年的赤柱黄麻角道豪宅用地以逾28亿成交，在新增供应短缺、购买力增加情况下，交投自然跟随飙升。

陈玉成指出，近年政府积极透过多项政策引入外来资金，例如「新资本投资者入境计划」，所以是次调高逾亿住宅物业交易印花税税率，由4.25%增至6.5%，目的可能只是希望趁豪宅交投飙升，伺机增加库房收入，若从另一个角度分析，或反映政府亦看好逾亿豪宅持续有承接，反而给予市场更大信心，预期措施不会对市场造成影响，今年豪宅楼价有望上升20%。

近年政府积极透过多项政策引入外来资金，例如「新资本投资者入境计划」。

事实上，根据政府最新数据显示，自2024年3月推出新投资移民计划以来，截至上月底为止，投资推广署合共接获3166宗申请，其中1762宗已完成投资，预期所有申请将为本港带来约950亿投资金额。

中小住宅走势审慎

比起豪宅市场，陈玉成对中小型住宅走势看法较审慎，预期今年楼价上升5%。他解释主要原因有两点，首先是供应相对充裕，特别是政府大力发展北部都会区，预期2028至2029年将有大量供应，而且区内如洪水桥等新盘，对楼市主要购买力的内地买家具有很大吸引力。

其次是中小型住宅租金升幅或放缓，陈玉成指出，内地学生属住宅租赁市场主力之一，然而近期有不少酒店或写字楼易手，不少将改装为学生宿舍，供应增加将导致租金升幅放缓，继而影响楼价走势。

不过，陈玉成对今年整体楼市前景持乐观态度，预期将呈「骏马奔腾」境象，除非有特别利淡因素出现，例如息口突然上调，但相信出现机会极微。

德昌里精品住宅 部署年中登场

新盘市场气氛持续畅旺，发展商加紧部署推售旗下项目。东立地产陈玉成表示，油麻地德昌里精品住宅项目，正部署年中登场，又指近期邻近相继有多个同类项目开售，相信对该盘销售带来正面影响。

德昌里精品住宅项目，合共提供84伙，户型涵盖开放式及1房间隔。

仅84伙主攻开放式及1房

东立地产位于油麻地德昌里16至22A号精品住宅项目，合共提供84伙，户型涵盖开放式及1房间隔，项目特色包括邻近港铁油麻地站，以及市建局未来绿色走廊行人网络中心。由于属旧契项目，因此不用申请预售楼花。

至于旗下两个超级洋房项目，公司继续采取惜售策略，其中位于赤柱村道52至54号的SOLACE，目前有2座洋房待售，其中一幢连装修，意向价逾1亿。

旗下另一个洋房项目、寿臣山道西11号A南天第，仅提供3幢3层高独立洋房，面积4004至5132方呎，户型涵盖3房至4房全套房设计，每幢均设有面积约1795至2794方呎花园、以及约1172至1238方呎私人车库等，每幢洋房均设有私家升降机、约15至20米长私人泳池，意向呎价逾7万。

问及公司增加土地储备策略，他说本港楼市大病初愈，未来走向依然需要时间观察，所以会集中发展周期较短项目，倾向购入一些平价写字楼，然后改装为酒店、服务式住宅或学生宿舍。