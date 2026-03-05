上月5新盘申预售 涉2143伙

地政总署公布，上月共有5个新盘申请预售楼花，涉及2,143伙；最瞩目为华润长沙湾润发货仓项目2至4期，设有1,065伙，分别于2028年12月至2029年2月间落成；

华懋及港铁合作的东涌牵引配电站项目第1及2期，同于2月申请售楼纸，共提供1,078伙，将于2029年7月底落成。

目前待批售楼纸项目涉29伙，涉及9,736伙，料创15个月新高。

新地荃湾启德两盘批预售 涉602伙

另外，期内有2个项目批售楼纸，均属新地项目涉及602伙，包括荃湾横窝仔街项目，涉及462伙，料于2027年4月30日落成。

而启德天玺‧海2B期亦获批售楼纸，共提供140伙，料于2026年3月31日落成。