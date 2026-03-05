Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

1月私楼落成量92伙 按月跌89%

楼市动向
更新时间：16:34 2026-03-05 HKT
发布时间：16:34 2026-03-05 HKT

据差估署最新《香港物业报告(每月补编)》显示，今年1月私人住宅落成量仅有92伙，创2024年2月后近2年新低纪录，对比去年12月的891伙，按月跌约89.7%。

若按单位面积计算，1月落成量仍然以细单位占最多，面积约431方呎以下细单位涉87伙，占整体约94.6%；其次面积431至752方呎单位录3伙，占比约3.3%；至于面积最大的1722方呎或以上单位有2伙，占比约2.1%。

面积753方呎至1075方呎单位，以及1076至1721方呎单位，在期内未有单位落成。

地区方面，港岛区及九龙区有单位落成，分别为90及2伙，而新界区再录则「零落成」，为去年8月后、相隔5个月后再次出现零供应。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
10小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
6小时前
01:11
粉锦公路绿的迎头撼夹斗货车 的士司机女乘客被困 送院双亡
突发
3小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
7小时前
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
TVB离巢花旦被质疑「想红想到癫」 疑唔着裤偷入泳池拍片 曾传介入视帝婚姻欲轻生
影视圈
6小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
2026-03-04 16:30 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
5小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
2026-03-04 16:14 HKT
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
正月十五后「挥春要全拆」？「福字月历」都要拆？师傅警告PO掀议 网民晒Chiikawa求放过 原来呢啲可留｜Juicy叮
时事热话
5小时前