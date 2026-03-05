1月私楼落成量92伙 按月跌89%
发布时间：16:34 2026-03-05 HKT
据差估署最新《香港物业报告(每月补编)》显示，今年1月私人住宅落成量仅有92伙，创2024年2月后近2年新低纪录，对比去年12月的891伙，按月跌约89.7%。
若按单位面积计算，1月落成量仍然以细单位占最多，面积约431方呎以下细单位涉87伙，占整体约94.6%；其次面积431至752方呎单位录3伙，占比约3.3%；至于面积最大的1722方呎或以上单位有2伙，占比约2.1%。
面积753方呎至1075方呎单位，以及1076至1721方呎单位，在期内未有单位落成。
地区方面，港岛区及九龙区有单位落成，分别为90及2伙，而新界区再录则「零落成」，为去年8月后、相隔5个月后再次出现零供应。
