云向分阶段推售具提价空间 杨聪永：受惠北都优势 力吸用家投资者

永泰执行董事兼销售及市务总监杨聪永接受本报访问时表示，集团部署今年推2个项目，年内重头戏为新盘云向，该盘地理位置优越，位处东铁线，步行前往港铁上水站约8分钟。而且《财政预算案》加大力度发展北都，云向坐落此优质地段，将直接受惠，潜力无限。

杨聪永指，项目先前已录约500组指定人士参观展销厅，昨正式开放示范单位短短数小时已录约400组客，该盘至今查询数字亦已「破千」宗，现时客源中投资者约5成半，钟情项目就近北区医院，料有不少潜在的医护人员租客，其余4成半准买家为用家。初步预计周末加推，届时具提价空间，有机会下周末首轮开售。

他指，由于有不少准买家有意购入项目中层至高层、享高尔夫球场景的2房，将部署在新价单中推出以迎合买家需要。预计周末会属参观高峰期，将于上水、粉岭、大埔及沙田等目标客源所住区域设穿梭巴士，方便准买家参观示范单位。

而且近期有不少本地或内地投资者，均钟情大学区买楼收租，事实上，近年本港大学吸引大量非本地生入读，而且大部分学生均以「年付」方式租楼，平均呎租达50至60元，租金回报可观。

该盘集合5大优势于一身，包括港铁东铁线便利优势、接通5大关口、前临高尔夫球场、北都发展先机及可接通多间大学。预计关键日期为2027年3月底，楼花期约一年。

他指，经东铁线北上可直达深圳，南下金融中心，中间亦有大学区份，如大学站、九龙塘及红磡，占具策略位置，故看好楼盘发展前景。另外，云向亦邻近多个关口，跨城交通网完善，令「双城生活」无缝衔接。

云向首批涵盖3伙开放式、124伙1房及27伙2房，面积286至445方呎，价单售价460.3万至897.9万，价单呎价15859至20179元，折实售价368.3万至718.4万，折实呎价12687至16145元，折实平均呎价13974元。

全年楼价看俏 料升8%至11%

随着近期楼市交投回暖及新盘库存下降，连带楼价亦稳步上扬；永泰杨聪永指，调高今年全年楼价预测走势，估计今年楼价料升约8%至11%，在各类型单位当中细单位及豪宅前景看高一线，料可跑赢大市。

杨聪永认为农历新年后，楼市会继续出现「小阳春」，对于全年楼市走势非常正面，由于过去楼市受新盘库存量影响，惟目前新盘去货速度亦加快，货尾单位已跌至约1.8万伙，不排除会出现巿场需求量大于供应的情况。

他指，近期楼市属于资金市，市场有不少大手客出动购货，以物色高回报及稳妥的投资项目。而且楼价由去年已累升3.25%，租金亦持续创新高，加上近日股市、黄金、白银、外汇等市场表现波动，吸引资金流入「砖头」市场。

另一方面，现时息口仍处于偏低水平，惟在租金持续高企，出现「供平过租」情况，令整体楼市「价量齐升」，不过在整体交投中，当中不少登记买家属新香港人，料会成为新引擎。

投地方面，杨聪永指，近期新盘库存量下跌，集团亦需要补充土地储备，只要计到数就会投地，倾向北都及东铁线项目。

年内亦会推售沙田新盘UNI Residence，共提供240伙，该盘由1月起售出约22伙。

杨聪永续指，年内亦会推售沙田新盘UNI Residence，共提供240伙，该盘由1月起售出约22伙，项目开售至今共售出约152伙，占单位总数约63%，套现约8.13亿，成交呎价由13993至21698元。部署项目获批入伙纸后，以现楼方式重推，未来不排除再上调单位价钱，幅度约3%水平。