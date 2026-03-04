上环299 QRC全幢银主盘料6亿易手 具改建学生宿舍潜力 回报料达6厘

近期商厦买卖炽热，上环299 QRC全幢银主盘获本地投资者垂青，项目已进入尽职审查最后阶段，将以近6亿易手，平均每呎6350元，新买家料回报约6厘。

准买家为本地投资者

上环皇后大道中287至299号的全幢商厦项目299 QRC全幢，去年5月沦为银主盘，市场消息透露，该全幢最新获准买家积极洽购，出价近6亿并获得银主首肯，项目进入尽职审查最后阶段，料短期内易手，以总建筑面积约94417方呎计算，平均每呎约6350元。

上环299 QRC全幢将以近6亿易手，已进入尽职审查最后阶段。

具潜力改作学生宿舍

据了解，准买家为本地投资者，钟情项目具投资价值，目前大厦出租率仅约50%，月收200万，若然悉数出租，料月租400万，回报约6厘。该厦楼高24层，每层建筑面积介乎2852至6002方呎，由于每层楼面相对较小，采光度高，具潜力改作学生宿舍，惟未知准买家取向。

该全幢曾由大新金融创办人王守业儿子王祖安持有，他于2018年，斥资21亿以向TOYOMALL购入，当时以买卖公司形式交易，TOYOMALL于2010年以5.2亿购入，帐面获利15.8亿，王祖安曾向澳门大型银行融资高达14.7亿，惟于2022年将该厦所有股权悉数出售予另一基金，市场消息并指，新买家在2025年2月底，就299 QRC全幢商厦再作抵押，向银行承做二按。若以最新成交价计算，物业大幅贬值高达71%，楼价蒸发15亿元。

该全幢随后被中国工商银行（澳门）股份有限公司委任德安华（Kroll）接管，并委托代理，由仲量联行于去年5月推出放售，过去数月先后亦有不同代理行为物业寻找买家。

仁孚1.3亿售铜锣湾车场

市场消息指，仁孚持有的铜锣湾礼顿道36号嘉栢大厦2楼至6楼停车场部分，涉及199个车位，以约1.3亿易手，平均每个车位约65万，该车场车位每月收租70多万，新买家料回报近7厘。