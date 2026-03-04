长实今年推4盘 共涉1590伙 郭子威：超级豪宅需求殷 21 BORRETT ROAD打头阵
发布时间：11:08 2026-03-04 HKT
新盘销情向好，踏入马年随即有多个新盘部署推售，长实郭子威表示，集团今年亦有4个全新盘推售，共涉约1590伙，当中超级豪宅需求殷切，集团以港岛半山波老道21 BORRETT ROAD第2期打头阵，并认为《预算案》调高楼价1亿以上印花税影响不大，在楼价重拾升轨及减息因素下，将带动市场需求，预期今年新盘成交将维持2万伙水平，甚至超越去年成绩。
专访访问重点
超级豪宅需求殷切
长实营业部首席经理郭子威接受本报专访时表示，近期市场对于豪宅，尤其是超级豪宅需求殷切，旗下波老道超级豪宅21 BORRETT ROAD第2期为集团今年首个推售的全新项目，现时本港整体资金情况充裕，属合适时机推出项目发售，但基于此类豪宅须供买家慢慢参观，故推售不会「好心急」，但相信落实推售后，会有不俗之成交量。
上周公布的《财政预算案》中，调高此类超级豪宅印花税，由4.25%增至6.5%，郭子威认为，加幅不算高，实际上市场上，此类超级豪宅属较特别的板块，以「身价」超过1亿的豪宅单位计，本港供应量不多，粗略估算料整个市场提供单位在100伙以内，虽然供应量不多，但市场具能力购入此类位的买家不少，加上此类豪宅单位具较强的保值潜力，买家身份显赫，本身亦居于贵重地段，购入单位用作保值、收藏或用作长线投资用。
受惠新股有一批实力买家
另一方面，郭子威续称，本港去年IPO上市冠绝全球，新股公司上市后为市场提供一批具实力买家，他们拥有相当资金，具有购入这类超级豪宅单位的能力，故相信调升印花税率对他们影响不会很大。
郭子威预计，21 BORRETT ROAD第2期将安排上半年推出，今年推出全新项目还有启德花语海、元朗锦田锦泰路项目、土瓜湾启明街项目合共4盘，共涉及约1590伙，另外3个项目推盘时间要视乎预售楼花同意书及市场情况再作定夺。
启德花语海规模最大
长实今年推售的4个项目中，以启德花语海规模最大，项目分3期发展，共提供1005伙，当中第1及2期已获批售楼纸，两期均可以随时推售，共涉及723伙；至于锦田锦泰路项目则提供327伙，以及与市建局合作发展的启明街28号项目，则提供474伙，两项目现阶段正申请售楼纸，有待批出。
楼市向好，对于今年推售的4个项目订价策略，郭子威表示，发展商旗下新盘订价策略一向「跟住市场走」，若新盘一次过调整5%至10%，幅度的确会较高，以旗下黄竹坑Blue Coast为例，经3至4次加价，每次调升幅度介乎1%至2%，在现时楼价向上时，买家并不介意，俗语有云：「宁买当头起」，买家亦「买得开心」。
长实农历新年假期后，随即推出Blue Coast 第3B期，并以现楼形式发售，过去周末以价单方式推售25伙3房户，即日取得沽清成绩，随后以招标方式连沽4伙4房户，更造出双破顶成绩，整个Blue Coast系列项目迄今累售单位已增至1133伙，套现达195.6亿。