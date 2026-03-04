长实今年推4盘 共涉1590伙 郭子威：超级豪宅需求殷 21 BORRETT ROAD打头阵

新盘销情向好，踏入马年随即有多个新盘部署推售，长实郭子威表示，集团今年亦有4个全新盘推售，共涉约1590伙，当中超级豪宅需求殷切，集团以港岛半山波老道21 BORRETT ROAD第2期打头阵，并认为《预算案》调高楼价1亿以上印花税影响不大，在楼价重拾升轨及减息因素下，将带动市场需求，预期今年新盘成交将维持2万伙水平，甚至超越去年成绩。

专访访问重点 集团今年将推4个全新盘，共涉约1590伙

港岛半山21 BORRETT ROAD第2期料上半年推售

启德花语海、元朗锦田项目及土瓜湾项目按市况再作决定

新盘去年销售逾2万伙，不少发展商取得丰收佳绩

新盘全年销售甚至有机会超逾去年

刚需盘需求增加，料今年全年楼价有5%至7%升幅

当中看好楼价2000万以上豪宅可跑赢大市，楼价升幅料达10%

下半年将有新一轮减息周期，料将减息4次

超级豪宅需求殷切

长实营业部首席经理郭子威接受本报专访时表示，近期市场对于豪宅，尤其是超级豪宅需求殷切，旗下波老道超级豪宅21 BORRETT ROAD第2期为集团今年首个推售的全新项目，现时本港整体资金情况充裕，属合适时机推出项目发售，但基于此类豪宅须供买家慢慢参观，故推售不会「好心急」，但相信落实推售后，会有不俗之成交量。

上周公布的《财政预算案》中，调高此类超级豪宅印花税，由4.25%增至6.5%，郭子威认为，加幅不算高，实际上市场上，此类超级豪宅属较特别的板块，以「身价」超过1亿的豪宅单位计，本港供应量不多，粗略估算料整个市场提供单位在100伙以内，虽然供应量不多，但市场具能力购入此类位的买家不少，加上此类豪宅单位具较强的保值潜力，买家身份显赫，本身亦居于贵重地段，购入单位用作保值、收藏或用作长线投资用。

长实郭子威表示，市场对超级豪宅需求殷切，调高1亿以上单位印花税影响不大。

受惠新股有一批实力买家

另一方面，郭子威续称，本港去年IPO上市冠绝全球，新股公司上市后为市场提供一批具实力买家，他们拥有相当资金，具有购入这类超级豪宅单位的能力，故相信调升印花税率对他们影响不会很大。

郭子威预计，21 BORRETT ROAD第2期将安排上半年推出，今年推出全新项目还有启德花语海、元朗锦田锦泰路项目、土瓜湾启明街项目合共4盘，共涉及约1590伙，另外3个项目推盘时间要视乎预售楼花同意书及市场情况再作定夺。

启德花语海规模最大

长实今年推售的4个项目中，以启德花语海规模最大，项目分3期发展，共提供1005伙，当中第1及2期已获批售楼纸，两期均可以随时推售，共涉及723伙；至于锦田锦泰路项目则提供327伙，以及与市建局合作发展的启明街28号项目，则提供474伙，两项目现阶段正申请售楼纸，有待批出。

长实今年推售的4个项目中，以启德花语海规模最大，项目分3期发展，共提供1005伙。

楼市向好，对于今年推售的4个项目订价策略，郭子威表示，发展商旗下新盘订价策略一向「跟住市场走」，若新盘一次过调整5%至10%，幅度的确会较高，以旗下黄竹坑Blue Coast为例，经3至4次加价，每次调升幅度介乎1%至2%，在现时楼价向上时，买家并不介意，俗语有云：「宁买当头起」，买家亦「买得开心」。

长实农历新年假期后，随即推出Blue Coast 第3B期，并以现楼形式发售，过去周末以价单方式推售25伙3房户，即日取得沽清成绩，随后以招标方式连沽4伙4房户，更造出双破顶成绩，整个Blue Coast系列项目迄今累售单位已增至1133伙，套现达195.6亿。