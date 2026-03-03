「两会」召开增本港经济信心 马泰阳：中东局势对楼价不会构成大影响
更新时间：15:26 2026-03-03 HKT
港置进行新春团拜，美联集团行政总裁(住宅)暨香港置业行政总裁马泰阳表示，新春期间即2月17日至3月1日新盘共录起334宗成交，较去年同期222宗增加逾5成，3月份多个新盘推售，料本月新盘成交可达2,400宗，连续14个月录得逾千宗成交，首季有望达6,000宗，料创16年后按季新高。
马泰阳续称，马年楼市料受三头马车带动，包括有机会减息、刚性需求强劲及市场正回复信心，预期今年楼价可望上升10%至15%。
近日中东局势恶化，马泰阳预计，中东局势在股市已反映，但过去中东战争爆发，对本港楼市均没有大影响，故相信是次战事对本港楼市不会构成大影响，只对股市造成短暂心理影响，近日市场已出现套股换楼情况，将不会窒碍楼市上升势头，反而中国「两会」召开，对本港经济及信心带来稳定作用。
另一方面，马泰阳称，去年内地买家在港投资物业市场达1,380亿元，创出新高，当中58%资金投入一手市场，今年金额有望可达可达1,500亿元水平。
