尖沙咀瑧玥示位首曝光 部署周内开价

新世界旗下尖沙咀新盘瑧玥于今日率先开放示范单位予传媒参观，发展商表示将于周内公布首张价单及开放示范单位予指定人士参观，另外将为向隅客提供特别安排。

新世界发展营业及市务部总监何家欣表示，项目于今日率先开放1伙1房示范单位供传媒参观，预计于周内上载首张价单及开放示范单位予指定人士参观，同时亦有机会开放予公众参观，月内推售。

瑧玥1房连家具无改动示范单位：

何家欣续指，项目至命名后接获不少查询，其中包括去年推售、同系列楼盘瑧尔的大手投资向隅客，同时推出层购安排后市场反应不俗，有见及此是次推售预计同样会推出全层式认购程序并优先拣楼，同时亦会推出相关优惠，另外亦为向隅客提供特别安排。

瑧玥于今日率先开放1伙连家具无改动示范单位供传媒参观，单位以18楼B室为蓝本搭建，面积266方呎，1房间隔，楼高可达3.15米。

单位间隔四正实用，客饭厅设计主打灵活多变，设有一体化收纳工作枱及二人餐桌，可轻松切换空间用途。同时亦设置可收纳椅子，节省空间之余亦可灵活用作坐椅或餐椅，实用性十足。房间亦延续大厅的型格实用，衣柜连梳妆桌椅呈一体化设计。

