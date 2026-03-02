Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀瑧玥示位首曝光 部署周内开价

楼市动向
更新时间：16:01 2026-03-02 HKT
发布时间：16:01 2026-03-02 HKT

新世界旗下尖沙咀新盘瑧玥于今日率先开放示范单位予传媒参观，发展商表示将于周内公布首张价单及开放示范单位予指定人士参观，另外将为向隅客提供特别安排。

新世界发展营业及市务部总监何家欣表示，项目于今日率先开放1伙1房示范单位供传媒参观，预计于周内上载首张价单及开放示范单位予指定人士参观，同时亦有机会开放予公众参观，月内推售。

相关文章：新世界新盘瑧玥上楼书 提供64伙 面积201呎起 步行4分钟达高铁站

瑧玥1房连家具无改动示范单位：

何家欣续指，项目至命名后接获不少查询，其中包括去年推售、同系列楼盘瑧尔的大手投资向隅客，同时推出层购安排后市场反应不俗，有见及此是次推售预计同样会推出全层式认购程序并优先拣楼，同时亦会推出相关优惠，另外亦为向隅客提供特别安排。

瑧玥于今日率先开放1伙连家具无改动示范单位供传媒参观，单位以18楼B室为蓝本搭建，面积266方呎，1房间隔，楼高可达3.15米。

单位间隔四正实用，客饭厅设计主打灵活多变，设有一体化收纳工作枱及二人餐桌，可轻松切换空间用途。同时亦设置可收纳椅子，节省空间之余亦可灵活用作坐椅或餐椅，实用性十足。房间亦延续大厅的型格实用，衣柜连梳妆桌椅呈一体化设计。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 中国外交部：有公民在德黑兰死亡︱不断更新
即时国际
1小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
8小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
6小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
00:35
昂船洲政府船坞 海事处船只年度检查引擎突爆炸 6男受伤
突发
5小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
6小时前
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 围观者拍片亮气枪「助攻」
00:51
粉岭皇后山童党欺凌少女 操普通话辱骂多次掌掴 大埔反黑组接手调查
突发
7小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
5小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
即时国际
1小时前