80年湾仔檀岛咖啡饼店结业 负责人称或是「新开始」 舖位获中资遇见小面进驻 租金平过90年代

坐拥80年历史一间茶餐厅，其湾仔店即将结业，取而代之，舖址将进驻一间在港上市三个月的内地连锁食肆，最新租金相比90年代，还要廉宜！

檀岛咖啡饼店湾仔店，昨日（3月1日）结业，消息人士透露，该舖址早前2月中，以每月19.8万租出，新租客为去年12月在港上市的「遇见小面」，料月租约19.8万，建筑面积约1900方呎，呎租104元，租期更长达6年，由今年3月16日至2032年3月15日。

旧租客檀岛咖啡饼店为香港第一代茶餐厅，深获名人追捧，包括新民党主席叶刘淑仪，以及保安局局长邓炳强。临别依依，舖内座无虚席，店外聚满人群，除了老街坊外，更有市民得知老店即将结业，感到不舍，前来购买著名的酥皮蛋挞、脆皮菠萝油等等。

檀岛咖啡饼店湾仔3月结业 驰名192层酥皮蛋挞/咖啡/奶茶

代理料月租19.8万

根据檀岛第二代负责人杨劭业透露，虽然得到业主体谅，租金较高峰期减一半，惟生意额长期不足，加上人工营运成本支出庞大，故暂时结束湾仔分店。惟他又说，「结业或者是新开始」，希望食客不要悲伤，未来檀岛或以新形式与大家见面。

根据地产代理透露，这个位于湾仔轩尼诗道176至178号联星大厦舖址，1996年中月租25万，随后经历金融风暴，于1999年7月至2002年7月，月租略减2万至23万，高峰期月租逾33万，最新月租平过90年代，可见香港食肆及零售业面对困难。

即将进驻该舖位的遇见小面，2014年成立，为中式川渝风味连锁面馆，2024年进军香港，去年12月5日在港交所主板上市，当时披露在港共有11间分店。虽然获得热捧，超购逾300倍，惟于在上市之前，突然卷入预制菜风波，上市当日深潜接近30%；不过，似乎未有阻碍该店拓展步伐。从网上资料可见，该店据点全部设于商场内，包括上环信德商场、黄埔新天地、旺角新世纪广场，而上址湾仔店似乎是该店首个街舖据点。