Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

80年湾仔檀岛咖啡饼店结业 负责人称或是「新开始」 舖位获中资遇见小面进驻 租金平过90年代

楼市动向
更新时间：10:39 2026-03-02 HKT
发布时间：10:39 2026-03-02 HKT

坐拥80年历史一间茶餐厅，其湾仔店即将结业，取而代之，舖址将进驻一间在港上市三个月的内地连锁食肆，最新租金相比90年代，还要廉宜！

檀岛咖啡饼店湾仔店，昨日（3月1日）结业，消息人士透露，该舖址早前2月中，以每月19.8万租出，新租客为去年12月在港上市的「遇见小面」，料月租约19.8万，建筑面积约1900方呎，呎租104元，租期更长达6年，由今年3月16日至2032年3月15日。

旧租客檀岛咖啡饼店为香港第一代茶餐厅，深获名人追捧，包括新民党主席叶刘淑仪，以及保安局局长邓炳强。临别依依，舖内座无虚席，店外聚满人群，除了老街坊外，更有市民得知老店即将结业，感到不舍，前来购买著名的酥皮蛋挞、脆皮菠萝油等等。

檀岛咖啡饼店湾仔3月结业 驰名192层酥皮蛋挞/咖啡/奶茶

代理料月租19.8万

根据檀岛第二代负责人杨劭业透露，虽然得到业主体谅，租金较高峰期减一半，惟生意额长期不足，加上人工营运成本支出庞大，故暂时结束湾仔分店。惟他又说，「结业或者是新开始」，希望食客不要悲伤，未来檀岛或以新形式与大家见面。

根据地产代理透露，这个位于湾仔轩尼诗道176至178号联星大厦舖址，1996年中月租25万，随后经历金融风暴，于1999年7月至2002年7月，月租略减2万至23万，高峰期月租逾33万，最新月租平过90年代，可见香港食肆及零售业面对困难。

即将进驻该舖位的遇见小面，2014年成立，为中式川渝风味连锁面馆，2024年进军香港，去年12月5日在港交所主板上市，当时披露在港共有11间分店。虽然获得热捧，超购逾300倍，惟于在上市之前，突然卷入预制菜风波，上市当日深潜接近30%；不过，似乎未有阻碍该店拓展步伐。从网上资料可见，该店据点全部设于商场内，包括上环信德商场、黄埔新天地、旺角新世纪广场，而上址湾仔店似乎是该店首个街舖据点。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
20分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
19小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
23小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
1小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
17小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
12小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
15小时前
练马师苏伟贤（左）、骑师田泰安（中）以及「升泷驹」马主等26人滞留杜拜。香港赛马会
伊朗局势︱马会26人滞留杜拜 包括「升泷驹」马主、骑师田泰安及练马师苏伟贤等
社会
12小时前