马年置业按揭小锦囊｜曹德明

更新时间：06:00 2026-03-02 HKT
发布时间：06:00 2026-03-02 HKT

马年伊始，笔者祝各位读者策马迎春，置业顺利。财政司司长在最新财政预算案中提及，去年住宅物业市场「价量齐升」，自去年3月起交投持续活跃，全年成交量接近63,000宗，创4年新高；全年楼价上升3.3%，结束3年跌势，租金亦上升4.3%。

去年住宅物业市场表现亮丽，今年楼按市场亦开出一个好局。楼市方面，今年1月份一手成交量超过2,400宗，为2013年一手销售条例实施以来同期最旺。按揭市场方面，今年1月份现楼按揭宗数为8,022宗，按月增加2,940宗（57.9%），连升2个月及创逾两年半新高；该月楼花按揭宗数为381宗，按月增加78宗（25.7%），连升2个月及创3个月新高。

财政预算案公布后，发展商已陆续推盘出售，预计一手市场将持续保持旺势，并带动二手市场稳步上升。近期用家加快上车步伐，积极物色心仪单位，

今年料维持「价量齐升」

事实上，笔者公司去年12月所进行的置业意向调查显示，多达四成半未有物业的市民考虑于今年首次置业，逾五成受访者倾向购入一手物业，二手物业则占45.8%。市民今年置业信心明显较往年提升，笔者对今年楼按市场亦持乐观态度，预计全年将维持「价量齐升」的格局。

申请按揭是置业过程中重要且复杂的一环，涉及借款人的个人财务能力、物业质素及银行取态。因买楼手续繁复，事前应仔细计算自身的供款能力。此外，按揭市场瞬息万变，银行会根据置业人士的背景及物业质素等多项因素，提供相应的按揭计划。

为避免于置业路上触礁，笔者在此文为有意置业人士提供一个按揭小锦囊——多找银行比较，以争取最优惠的按揭计划及相关优惠。另建议选择大型、可靠且专业的按揭转介公司协助，专业且可信赖的按揭团队能一条龙处理买家的按揭事宜，既方便快捷，又能节省时间。此外，按揭专家亦会根据买家的财务状况，提供详尽的分析及评估，助买家轻松挑选最合适的按揭计划，确保置业过程顺利无阻。

曹德明
经络按揭转介首席副总裁

