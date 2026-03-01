大埔宝马山获上车客933万买入 长沙湾泓景台「零议价」成交

随着农历新年气氛渐消退，准买家重新出动睇楼，令二手交投量增加，并以市价成交为主。中原分行高级分行经理张少聪表示，大埔宝马山最新录6座低层B室，面积970方呎，议价后以933万获上车用家购入，呎价约9,619元。原业主于2012年以740万购入单位，帐面获利193万或26.1%。

沙田第一城620万易手

世纪21奇丰分行区域经理吴元利指，沙田第一城32座中层F室，面积451方呎，议价后以620万获买家承接，呎价13,747元。原业主于2010年以275万购入上址，帐面获利345万或1.25倍。

港置分行首席联席董事曾家辉说，长沙湾泓景台1座极低层户，面积约637方呎，外区首置客洽询，双方「零议价」后成交，呎价约11,303元。原业主于2013年以约780万购入上述单位，帐面蚀约60万或7.7%。

恒丰园3房460万成交

祥益区域董事黄庆德指，屯门恒丰园1座低层A室银主盘，面积593方呎的3房户，新买家为区内上车客，有意购入500万或以下的3房单位，故转而考虑银主盘，加上内附企理装修，故以460万购入自住，呎价约7,757元。