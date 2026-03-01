鲗鱼涌FINNIE获日本公司客承租 租金回报率逾4厘
发布时间：10:00 2026-03-01 HKT
新入伙屋苑备受追捧，租金亦水涨船高。美联分行高级营业经理范浩轩表示，鲗鱼涌FINNIE高层C室，面积约361方呎。由于屋苑位处港岛东核心商业区，故吸引日本公司租客以月租2.9万承租，呎租约80元。业主于2025年9月以约852.1万购入上述物业，租金回报率约4.1厘。
朗天峰282呎单位1.28万租出
中原区域营业经理王勤学说，元朗朗天峰本月录得10宗租务成交，平均呎租41元。新近租出1B座高层G室，面积282方呎，议价后以1.28万租出，呎租约45元。新租客为机组人员，钟情往返机场亦方便，遂租入上址。业主于去年2月以360万一手买入单位，租金回报约4.3厘。
利嘉阁西半山营业董事钟肇基称，西半山学士台1座中层G室，面积约649方呎，以2.68万租出，呎租约41元。
祥益高级分行经理古文彬说，屯门兆康苑连录租赁个案，包括S座中层8室，面积483方呎属2房户，吸引外区租客因屋苑邻近工作地点，可节省通勤时间，故以1.13万租入，呎租约23元。古氏续称，另一宗为D座高层1室，面积476方呎，以1.05万获区内客承租，呎租约22元。
