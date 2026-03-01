DEEP WATER SOUTH录逾千人次参观 4成属内地高净值人士

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑站上盖新盘DEEP WATER SOUTH，昨首日开放展览厅予指定人士预约参观，录逾1,000参观人次。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，该盘首日开放展览厅予指定人士预约参观，即录逾1,000参观人次，吸引不少本地老牌家族、金融、医护专业人士、家族办公室及城中名人亲临参观示范单位，亲身体验项目及展览厅打造的「南法贵族生活」主题。

5成人士钟情4房大宅

黄光耀续指，项目第6B期GRANDE BLANC的深水湾及寿臣山景致大宅备受追捧，5成人士钟情4房大宅，5成则有意购入3房大宅。整体当中4成属内地高净值人士，约6成属本地高端客户；本地高端客户中的7成来自港岛传统豪宅地段，尤其南区，九龙客则占2成，渴望「升级」进驻南区。

