发展局下午公布全年卖地计划 下年度卖地表有9幅住宅地

发展局局长宁汉豪将于今日（27日）下午4时30就新财政年度卖地计划会见传媒。

新一份财政预算案公布，2026至27年度卖地表共有9幅住宅用地，连同铁路物业发展、市区重建局、私人发展和重建项目，预计全年潜在土地供应可供兴建约2.2万个单位。财政司司长陈茂波强调，用地的具体推售安排，会审慎参考市场和其他情况按季公布，让市场平稳发展。

财政预算案2026︱市况改善 财团投地意欲增 推9住宅地建2.2万伙 创近8年新高 业界：有助维持市场稳定