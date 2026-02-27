Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卖地计划｜发展局新财年推9幅住宅地涉6650伙 3幅来自洪水桥 首季推港铁屯门16区2期

更新时间：16:45 2026-02-27 HKT
发布时间：12:43 2026-02-27 HKT

发展局局长宁汉豪公布新财政年度卖地计划，合共推出9幅住宅用地，共涉6,650伙，当中3幅来自洪水桥片区，共涉3,120伙，占总数47%。同时亦有3幅属滚存，分别位于赤柱、东涌及西贡。她又指，商业物业空置率达双位数，新财年不推商业地。部份商业地将采用其他灵活用途，如东涌、启德、沙田商业地，会改作学生宿舍用途。

首季推港铁屯门16区第2期

新财年首季（4至6月）推出1幅地皮招标，为东涌106A住宅用地，共提供约990伙，以及港铁屯门第16区第2期，约有5,510伙，以及约157伙的地契修订项目。

宁汉豪：审时度势推出土地供应

宁汉豪表示，楼市明颢回暖，交投向稳上升，近月推出住宅地以相当合理价卖出，反映楼市稳步发展。又指新财年供应达2.2万伙，超过过往的年度目标，又指新财年的供应目标为1.25万伙，政府向来都会预留多一点供应，向市场显示政府有足够土地，4806会审时度势推出，适时运用手上土地，稳定供应。

她指，未来5年私宅供应承载9.8万伙，一半来自北都，由于北都是未来新开发用地及本港经济引擎，坦言「把多啲力量集中在北都」。另指，有两成供应来自东涌及小蚝湾，至于其他供应在市区，惟市区多年来已经发展，供应不多。

私楼落成量年均1.7万伙 减约8%

财政司司长陈茂波日前公布新一份财政预算案，未来5年会准备可供兴建约9.8万个私营房屋单位土地。来年卖地表包括9幅住宅用地，加上「一铁一局」及私人发展和重建项目，预计全年潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位。

新财年推9幅住宅地，对比今财年多出1幅，潜在土地供应可供兴建约2.2万多个单位，对比今财年的1.37万伙，按财年多出8300伙或60.58%，最新伙数更是创自2018/19财政年度2.55万伙后、约8个财年新高纪录。

政府在今财年顺利批出5幅住宅地，对比上财年的4幅多出1幅。
政府在今财年顺利批出5幅住宅地，对比上财年的4幅多出1幅。

陈茂波特别强调，上述用地具体推售安排，会审慎参考市场和其他情况按季公布，让市场平稳发展。考虑到非住宅物业市场空置率、现时及未来供求情况，政府来年继续不推售一般商业用地。

私营房屋供应方面，预计今年起的5年内，私人住宅单位每年平均落成量约1.7万个，较过去5年平均数减少约8%。未来3至4年，一手私人住宅单位潜在供应量约为10.4万个单位，估计有9.2万个单位为面积少于753方呎的中小型单位，占整体供应量88%。

卖地表仍有6幅住宅地

资料显示，卖地表中仍有6幅滚存住宅地供应，亦有豪宅地、包括赤柱环角道（乡郊建屋地段第1204号），位处传统豪宅地，涉及可建总楼面约48.02万方呎等，亦有不少中小型住宅地。其他地区如屯门扫管笏、东涌新发展区等，料政府亦会按步推出。

财政预算案2026︱市况改善 财团投地意欲增 推9住宅地建2.2万伙 创近8年新高 业界：有助维持市场稳定

