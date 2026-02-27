中上价豪宅查询增加 业界料楼价5001万至1亿交投有望创新高

新一份《财政预算案》调整楼价1亿以上住宅物业交易印花税至6.5%，并于昨日生效。中原指，估计增加印花税后，这类豪宅成交或略为减少，部分买家或转投5001万至1亿的豪宅。

中原研究部高级联席董事杨明仪指出，预料新措施对逾亿元的私人住宅成交影响轻微，因为以往辣招税款曾高达三成，税款相对物业价值占比不大。去年价值1亿以上的私人住宅买卖登记（包括一手及二手，扣除1亿以上内部转让交易计）录171宗，按年升16.3%，占5000万以上比例录23%，估计增加印花税后，这类豪宅成交或略为减少，但占比将可维持约两成水平。

去年录580宗升逾17%

调高楼价逾亿的住宅印花税，物业成交价1.1亿上下水平最受影响，部分买家或转投5001万至1亿的豪宅，2025年此类买卖录580宗，按年升17.6%，创5年新高，占5000万以上比例录77%，随着政策实施，5001万至1亿买卖有望再创新高，占比高企8成。

2025年价值5000万以上的私人住宅买卖合约登记（包括一手及二手，扣除1亿元以上内部转让交易计）录751宗，总值773.22亿，按年升17.3%及13.7%，宗数创5年新高。当中二手交投量按年大升46.1%，升幅跑赢一手的6.1%，令二手宗数比例明显回升7个百分点至35%，而一手宗数比例则由72%回落至65%。

至于二手豪宅成交活跃，楼价1亿以上去年录74宗及179.57亿，按年急升89.7%及100.4%。

