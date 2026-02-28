19个指标屋苑估价全面报升 海怡半岛单月飙5% 1个屋苑「8连升」累涨16%

楼市气氛持续升温，银行积极提高多个屋苑单位的估价，展现对后市信心。据本报追踪20个指标屋苑单位估价，于2月除1个屋苑估价持平外，其余19个单位估价全面报升，上升幅度0.27%至5.26%，其中以鸭脷洲海怡半岛单位升幅最大。

19个屋苑升幅0.27%至5.26%

今年2月有19个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.27%至5.26%，对比上月14个屋苑升0.2%至3.07%，估价增长屋苑数量上升的同时，整体升幅亦有所增加。另一方面，月内仅有1个屋苑单位按月估价维持不变，并且没有追踪指标屋苑估价录下跌。

在20大屋苑当中升幅最多为鸭脷洲海怡半岛23座美轩阁中低层B室，面积590方呎，最新估价报800万，成功止跌回升之余，更成为估价按月增幅最大屋苑，升40万或约5.26%。

按月升幅第2大的屋苑单位为鲗鱼涌康怡花园E座高层4室，面积596方呎，估价由上月的769万增加35万至本月的804万，按月涨4.55%，上述两单位估价一同升至800万水平及创近年新高。

新港城估价累升12.9%

另有1个屋苑单位估价录逾4%的按月升幅，为马鞍山新港城A座低层5室，单位面积579方呎，估价由638万增加4.23%至最新665万，该单位从去年7月起，估价连升至今累积升幅达12.9%。

此外，有3个屋苑单位估价从去年6月起就保持升势，至今已属「八连升」，为九龙湾德福花园、荃湾中心及沙田第一城，其中沙田第一城20座中层C室，面积327方呎，估价由去年6月的407万，前后增加67万或16.46%至本月的474万。

《星岛》追踪20个指标屋苑单位估价，2月有19个单位估价全面报升。

荃湾中心1座广州楼高层A室，面积377方呎，估价亦由去年6月的336万，累积增加54万或16.07%至本月的390万；九龙湾德福花园K座中低层7室，面积493方呎，期内录13.2%升幅，由500万增至现时566万。

嘉湖山庄终止连续两月跌势

值得一提的是，天水围嘉湖山庄3期翠湖居5座低层E室，面积458方呎，估价按月虽然仅升0.27%至369万，惟属止跌回升，成功终止连续两月跌势。

月内另有1个屋苑单位估价按月保持不变，为红磡黄埔花园3期6座低层H室，单位面积852方呎，估计连续两个月报1070万。至于3个于去年12月至今年1月之间估价保持不变的单位，包括北角城市花园、鲗鱼涌康怡花园及蓝田汇景花园单位，于本月都成功由稳转升，录1.97%至4.55%按月增幅。

