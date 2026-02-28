Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

19个指标屋苑估价全面报升 海怡半岛单月飙5% 1个屋苑「8连升」累涨16%

楼市动向
更新时间：06:00 2026-02-28 HKT
发布时间：06:00 2026-02-28 HKT

楼市气氛持续升温，银行积极提高多个屋苑单位的估价，展现对后市信心。据本报追踪20个指标屋苑单位估价，于2月除1个屋苑估价持平外，其余19个单位估价全面报升，上升幅度0.27%至5.26%，其中以鸭脷洲海怡半岛单位升幅最大。

19个屋苑升幅0.27%至5.26%

今年2月有19个屋苑单位的银行估价录升幅，幅度约0.27%至5.26%，对比上月14个屋苑升0.2%至3.07%，估价增长屋苑数量上升的同时，整体升幅亦有所增加。另一方面，月内仅有1个屋苑单位按月估价维持不变，并且没有追踪指标屋苑估价录下跌。

在20大屋苑当中升幅最多为鸭脷洲海怡半岛23座美轩阁中低层B室，面积590方呎，最新估价报800万，成功止跌回升之余，更成为估价按月增幅最大屋苑，升40万或约5.26%。

按月升幅第2大的屋苑单位为鲗鱼涌康怡花园E座高层4室，面积596方呎，估价由上月的769万增加35万至本月的804万，按月涨4.55%，上述两单位估价一同升至800万水平及创近年新高。

新港城估价累升12.9%

另有1个屋苑单位估价录逾4%的按月升幅，为马鞍山新港城A座低层5室，单位面积579方呎，估价由638万增加4.23%至最新665万，该单位从去年7月起，估价连升至今累积升幅达12.9%。

此外，有3个屋苑单位估价从去年6月起就保持升势，至今已属「八连升」，为九龙湾德福花园、荃湾中心及沙田第一城，其中沙田第一城20座中层C室，面积327方呎，估价由去年6月的407万，前后增加67万或16.46%至本月的474万。

《星岛》追踪20个指标屋苑单位估价，2月有19个单位估价全面报升。
《星岛》追踪20个指标屋苑单位估价，2月有19个单位估价全面报升。

荃湾中心1座广州楼高层A室，面积377方呎，估价亦由去年6月的336万，累积增加54万或16.07%至本月的390万；九龙湾德福花园K座中低层7室，面积493方呎，期内录13.2%升幅，由500万增至现时566万。

嘉湖山庄终止连续两月跌势

值得一提的是，天水围嘉湖山庄3期翠湖居5座低层E室，面积458方呎，估价按月虽然仅升0.27%至369万，惟属止跌回升，成功终止连续两月跌势。

月内另有1个屋苑单位估价按月保持不变，为红磡黄埔花园3期6座低层H室，单位面积852方呎，估计连续两个月报1070万。至于3个于去年12月至今年1月之间估价保持不变的单位，包括北角城市花园、鲗鱼涌康怡花园及蓝田汇景花园单位，于本月都成功由稳转升，录1.97%至4.55%按月增幅。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
17小时前
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
陈山聪夜场激吻混血美女画面流出 咀到忘形劲火辣 索女身份曝光竟是选美季军
影视圈
11小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
16小时前
坚尼地城临海新地标KENNEDY BAY海嵎即将登场 3分钟接驳港铁 坐拥中西区名校网
地产资讯
18小时前
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁静晶忆曾目击徐少强偷食 雪梨无悔昔日恋情 爆《A计划》黄曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影视圈
10小时前
星岛申诉王｜港女爱猫失踪2年被领养遭索30万「赎金」 新主人：特登开天价
05:16
星岛申诉王｜港女爱猫失踪2年被领养遭索30万「赎金」 新主人：特登开天价
申诉热话
13小时前
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
前TVB金牌司仪被老婆斥食软饭 新年零支出：利是唔派唔收 赠亲友一物代替现金
影视圈
14小时前
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
大家乐元宵限时优惠！鲍鱼花胶套餐减$15 配叉烧/小菜/白饭
饮食
15小时前
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
尿袋新监管！内地3月起增设行动电源新「3C」认证 即睇4招防买错
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
长者2元乘车优惠4月起将改为「两蚊两折」。
01:15
2元乘车优惠｜「两蚊两折」4月实施 已完成八达通闸机调整 劳福局：踏入最后一公里
社会
14小时前