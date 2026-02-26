Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏安黄大仙新盘命名荟淳 涉195伙 定价参考东九龙楼盘

楼市动向
更新时间：16:24 2026-02-26 HKT
发布时间：16:24 2026-02-26 HKT

宏安黄大仙飞凤街今正式命名为荟淳，提供195伙，涉及开放式、2房至3房户型，项目部署第2季以短楼花形式开售，定价参考东九龙楼盘。公司今年料率先推出鸭脷洲PORTO，最快下月开售。

宏安执行董事程德韵表示，荟淳提供开放式、2房至3房户型，项目部署第2季开售，定价参考东九龙楼盘及近期市况，料较同系列荟鸣先前售价有合理提升，项目预计关键日期为今年8月31日。

程德韵指，在荟淳推售前，会先推出鸭脷洲PORTO，涉174个单位，最快下月内开售。而在售项目方面会继续推售北角101 KINGS ROAD及鲗鱼涌FINNIE，豪宅项目就会继续推售薄扶林MOUNT POKFULAM。

近期楼价重拾升轨，程德韵说，旗下项目成交价较去年有约10%至15%升幅，展望今年楼价有双位数升幅。

对于增加超级豪宅印花税的政策，程德韵认为，短期内可能会造成心理影响，惟长远睇好豪宅市场走势，且豪宅供应稀缺相信中长期影响不大。而政府选择调整印花税的举动，反映对楼市走势的信心。此外，公司旗下the met.系列项目主要面向上车客，故相信亦不受影响。

宏安营业及市务部总经理黄文浩指出，项目民生购物配套完善，项目邻近黄大仙站，距离约3分30秒步程，轻易接通铁路网络。

宏安营业及市务部助理总经理陈永盟说，荟淳为单幢式项目，设195个住宅单位，其中开放式单位涉38伙，占整体19%，2房属主打户型，提供130伙，占62%，另提供3房单位，设37伙，占整体约19%。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
21小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
23小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
7小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
22小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
6小时前
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
6小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
19小时前
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
生活百科
23小时前