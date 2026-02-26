宏安黄大仙新盘命名荟淳 涉195伙 定价参考东九龙楼盘

宏安黄大仙飞凤街今正式命名为荟淳，提供195伙，涉及开放式、2房至3房户型，项目部署第2季以短楼花形式开售，定价参考东九龙楼盘。公司今年料率先推出鸭脷洲PORTO，最快下月开售。

宏安执行董事程德韵表示，荟淳提供开放式、2房至3房户型，项目部署第2季开售，定价参考东九龙楼盘及近期市况，料较同系列荟鸣先前售价有合理提升，项目预计关键日期为今年8月31日。

程德韵指，在荟淳推售前，会先推出鸭脷洲PORTO，涉174个单位，最快下月内开售。而在售项目方面会继续推售北角101 KINGS ROAD及鲗鱼涌FINNIE，豪宅项目就会继续推售薄扶林MOUNT POKFULAM。

近期楼价重拾升轨，程德韵说，旗下项目成交价较去年有约10%至15%升幅，展望今年楼价有双位数升幅。

对于增加超级豪宅印花税的政策，程德韵认为，短期内可能会造成心理影响，惟长远睇好豪宅市场走势，且豪宅供应稀缺相信中长期影响不大。而政府选择调整印花税的举动，反映对楼市走势的信心。此外，公司旗下the met.系列项目主要面向上车客，故相信亦不受影响。

宏安营业及市务部总经理黄文浩指出，项目民生购物配套完善，项目邻近黄大仙站，距离约3分30秒步程，轻易接通铁路网络。

宏安营业及市务部助理总经理陈永盟说，荟淳为单幢式项目，设195个住宅单位，其中开放式单位涉38伙，占整体19%，2房属主打户型，提供130伙，占62%，另提供3房单位，设37伙，占整体约19%。

