上车客被100元印花税吸引 395万入市购荃湾荃景花园2房

楼市动向
更新时间：14:36 2026-02-26 HKT
发布时间：14:36 2026-02-26 HKT

楼市气氛正面，农历新年长假过后，成交陆续回升。中原地产荃湾绿杨分行B组市务经理涂健表示，分行新近促成荃湾荃景花园1座中层H室成交，实用面积362平方呎，两房间间隔，装修企理，今年1月叫价420万元，其后轻微降价至410万元，近日经议价后，最终以395万元成交，实用呎价10912元。

涂健指，买家为同区分支家庭，睇楼多月，眼见市况升温，曾参观的放盘大多已售出， 见上址有装修而且合用，由于楼价400万元内的物业只需缴付100元厘印费，遂积极还价395万元，最后成功获业主接纳，即时拍板入市。

原业主于2016年以365万元买入单位，单位10年升值30万元或8%。

荃湾全．城汇 方正厅堂布置灵活 邻近荃湾西站
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

