亿元豪宅印税6.5% 梁志坚：地产商唔多高兴

会德丰地产主席兼地建会执委会主席梁志坚今日该公司出席团拜时表示，地产商欢迎《财政预算案》，惟地产方面著墨不多，不过1亿元以上的住宅物业交易印花税税率上调至6.5%，他形容，地产商「唔多高兴」，指在楼市好转期间突然加印税，会影响楼市势头，而且税款收益「唔喺好得咁紧要」。

豪宅加税前尾班车倒数 上海买家「扑机票」来港 料促成4至5宗 单一成交达3亿｜独家

北都方面，他指，政府大力发展北都，香港发展商亦有机会参与，同时会吸引东南亚投资北都，故睇好北都发展，并不是香港发展商撑得起，要招商引资，惟条件要公平，冀政府公布更多资料，如交通布局等，有利吸引财团；「三个片区」发展，他指，地产商个个都有兴趣，政府要招商引资，

虽然外围政局不稳，但香港得天独厚，有祖国支持，仍是全球最具机会的地方，政府积极招商引资，吸引中东、东南亚投资者。楼市有显著复苏，整体价量均有增长，全年楼价料有8%至10%升幅，预期未来楼市5至7年会一直好。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀指，今年推4盘涉约1,000伙，头炮为与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，今日开放指定人士参观，最快今日上载6A期楼书，463伙、主打1房及2房并预期以价单形式推售。上半年亦会推售古洞古洞24区，首期涉及457伙。

下半年推售豪宅盘，山顶种植道1号第3期，涉及6幢洋房，面积约6,000至7,000方呎；另外，九龙半山龙庭里超级豪宅项目，将推售15伙分层单位，面积皆逾4,000方呎。

过去一年累沽2307伙，总销售额265亿，按年升20%。认为今年销情料更胜去年，货如轮转；土地储备逾520万方呎，会继续吸纳新项目。



