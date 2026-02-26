亿元豪宅印税6.5% 梁志坚：个别地产商唔多高兴

会德丰地产主席兼地建会执委会主席梁志坚今日该公司出席团拜时表示，地产商欢迎《财政预算案》，惟地产方面著墨不多，不过1亿元以上的住宅物业交易印花税税率上调至6.5%，他指，有个别地产商「唔多高兴」，指在楼市好转期间突然加印税，会影响楼市势头，而且税款收益「唔喺好得咁紧要」，但如果楼市交投畅旺，税收自然可以补足。另外，逾亿豪宅成交量并不多，上调税率对实际成交量影响不大。

北都发展方面，他指，政府大力发展北都，并睇好北都发展前景，冀政府公布更多资料，如交通布局等，有利吸引财团。政府研究在北都持有土地的发展商联同科技或先进制造企业向政府提出合作方案，由于地产业界未必熟悉科技界，认为政府要串连两个界别，希望政府能够扮演「撮合者」角色。

他指，地产商个个对「三个片区」都有兴趣，惟并不是单单靠本港发展商撑得起，政府亦要招商引资，除本地发展商参与外，亦要吸引中东及东南亚投资者。

虽然外围政局不稳，但香港得天独厚优势，有祖国支持，仍是全球最具投资机会的地方；而且目前楼市有显著复苏，整体价量均有增长，全年楼价料有8%至10%升幅，预期未来楼市5至7年会一直好。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀指，今年推4盘涉约1,000伙，头炮为与港铁合作发展的黄竹坑站上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH 6B期，今日开放指定人士参观，最快今日上载6A期楼书，涉及463伙、主打1房及2房并预期以价单形式推售。上半年亦会推售古洞24区项目，首期涉及457伙。

下半年推售豪宅盘，山顶种植道1号第3期，涉及6幢洋房，面积约6,000至7,000方呎；另外，九龙半山龙庭里超级豪宅项目，将推售15伙分层单位，面积皆逾4,000方呎。

过去一年累沽2,307伙，总销售额265亿元，按年升20%。认为今年销情料更胜去年，货如轮转；土地储备逾520万方呎，会继续吸纳新项目。



