财政预算案2026︱政府灵活推地策略 财团投地意欲增

楼市动向
更新时间：10:53 2026-02-26 HKT
发布时间：10:53 2026-02-26 HKT

未来5年准备可供兴建约9.8万个私营房屋单位的土地，而新财年推9幅住宅地招标，潜在供应达2.2万伙。业界人士指，灵活调整推地策略，相信有助稳定楼市供应，而且近期政府招标地皮均以市场估值上限批出，反映财团投地意欲已较过去数年显著改善。

高力香港估价及咨询服务高级董事及融资评估主管侯志港表示，政府亦强调将继续秉持审慎有序推地策略。观察现时市况，住宅买卖交投及价格均见回升，反映按季审视市场、灵活调整推地节奏做法适时且有效。在确保私营房屋供应同时，避免于复苏期间对楼价形成额外压力，让市场在可控节奏下逐步回暖。

未达长期供应目标

仲量联行估价咨询部主管区建强指，近期政府招标地皮均以估价上限或高于上限价格售出，反映发展商投地意欲已较过去数年显著改善。然而政府未有因而显著增加土地供应，显示政府希望采取较保守策略，避免过多土地供应令楼市受压，政府日后待楼市进一步复苏后才推出更多地皮出售，地价也可望看高一线。

世邦魏理仕香港估值及咨询服务部执行董事兼主管郑亥延说，尽管政府重申对长远土地及房屋供应承担，但现实是未来5年住宅供应仍低于原先预期。虽然较以往表现有所改善，但仍未能完全达到政府长期以来供应目标。

为确保香港在未来10年不会出现结构性住宅供应紧张局面，政府有必要按原定计划出售住宅用地。具稳定性及可预测性卖地管道，对避免长期供应缺口及维持下一个楼市周期价格稳定至关重要。总括而言，预算案在方向上属正面，但能否避免香港再度陷入长期供应不足，将取决于政府在执行上纪律，以及是否能及时推出土地。

相关文章：市况改善推9住宅地建2.2万伙 按年增产60% 创近8年新高

