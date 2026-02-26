财政预算案2026︱第二年停推商业地 业界：等待消化现有供应

本港商厦空置率高踞不下，《财政预算案》宣布未来一年继续不推售一般商业用地，属连续两年停推商业地。业界人士表示赞同，指预留空间消化现有供应，给市场喘息机会。虽然停售商业地，陈茂波表示，港投公司将会与区域和国际长期资本合作，引导资金投向符合香港产业定位的优质商业项目，并将有关项目与目标行业的企业对接。

相关文章：财政预算案2026︱市况改善推9住宅地建2.2万伙 按年增产60% 创近8年新高

戴德梁行香港董事总经理萧亮辉表示，截至去年第四季，整体甲厦待租率约20.3%，暂缓推售商业地，可让市场逐渐消化空置楼面，有助稳定市场。至于港投公司与市场资本合作，引导资金投向符合香港产业定位的优质商业物业，符合市场化原则，为创科、医疗科研等新兴产业提供更合适项目，为商用物业板块注入新需求。

政府来年继续停推商业地，业界指有助稳定商业市场。

高力香港企业客户服务主管颜慧萍指，尽管去年下半年市场情绪回暖，去年全年商厦录净吸纳量173万方呎，为2018年以来最高，不过，市场仍有逾300万方呎新供应加入，整体空置率仍上升，商厦总空置面积高达约1490万方呎，政府做法，让市场有更多时间消化现存供应，等待经济好转。

商厦租金跌势收窄

根据高力香港研究部资料显示，核心商业区逐渐企稳，去年下半年商厦租金跌势收窄，核心区中环及金钟全年跌幅5.6%，惟港岛东租金全年跌幅10.7%，东九龙7.7%，非核心区面临巨大压力。

资深投资者、香港专业地产顾问商会荣誉会长蔡志忠表示，现时整体商厦市场严峻，空置率高企，出租不容易，银行不支持借贷按揭，政府做法符合目前市况，给予市场喘息机会。

仲量联行香港董事总经理鲍雅历（Alex Barnes）表示，政府做法，对商业地产市场属正面消息，可让市场有更多时间消化供应，有助整体租赁市场趋稳定。