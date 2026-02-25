楼价指数「八连涨」上月升0.53% 创逾1年半新高 业界料保持升势

本港楼市气氛正面，差估署公布今年1月楼价最新报301.4，连升8个月，按月增0.53%之余，19个月来首度重回300点以上。业界指主要受惠市场看好经济和股市表现理想，料楼价保持升势，2月升幅或扩大。

指数重回300点以上

差估署最新数据显示，今年1月楼价指数报301.4，按月升0.53%，指数为2024年7月至今近1年半以来，首度重上300点水平，并连升8个月共5.2%。

若以单位面积划分，C类面积753至1075方呎的中型单位表现较优秀，按月录约0.91%升幅，由去年12月的285.9增至上月288.5；升幅第二大种类为面积1722方呎或以上的E类豪宅单位，由268.8按月升0.78%至上月的270.9；至于分类为中大型单位、面积介乎1076至1721方呎D类单位，楼价指数打破去年11月及12月都维持271.2的局面，按月增0.74%至273.2。

而面积432方呎或以下A类小型单位的1月楼价指数报319.7，同样展现由稳转升的局面，由去年11月及12月的318.1增加0.5%；面积432至752方呎B类中小型单位最新报294.6，较去年12月的293.2按月升0.48%。

莱坊高级董事，大中华区研究及咨询部主管王兆麒表示，踏入2026年，整体楼市表现明显向好，预计楼市在农历新年后交投会明显好转，2026年楼价有机会升8%。

王兆麒预料，香港银行今年内会再下调最优惠利率，届时按息料回落至近3%水平，低于租金回报率，吸引更多投资者入市，市场购买力亦会同步增加，楼价亦会明显回升。

C类中型单位表现较优秀

美联集团行政总裁（住宅）马泰阳料，今年一手成交量有机会达2.2万宗，续创2013年《一手住宅物业销售条例》生效后的纪录新高；二手估计今年成交量达5万宗，创5年高位。

利嘉阁研究部主管陈海潮表示，今年1月楼价持续上升，而且升幅略为扩大，主要受惠市场普遍看好后市，以及期间整体经济及股市表现理想，展望2月楼价保持升势，升幅或扩大至1%。

租金指数再破顶 按月再升0.3%

租金指数方面连续3个月刷新历史纪录，于上月最新报201.1，较去年12月200.5增加约0.3%，撇除持平月份，本港租金已迎来长达14个月的升浪，前后累升逾4.79%。市场人士预期，招收人才计划为租务需求带来刚性支持，料全年保持平稳上扬。

以不同面积单位划分，由面积介乎1076至1721方呎的D类单位按月录0.57%升幅最多，租金指数最新于上月报159.2。面积432至752方呎B类中小型单位同样录较明显的按月升幅，1月指数为200.1，按月增加0.55%，更属有记录以来首度升穿200点关口，为历史新高水平。

连续3个月刷新历史纪录

面积1722方呎或以上的E类豪宅单位方面，指数由去年12月的141.8增加0.4至1月的142.2，升幅约0.28%；C类面积753至1075方呎的中型单位租金指数最新报168.4，较去年12月的168.3按月微升0.06%。

至于面积432方呎或以下A类小型单位，该类单位1月租金指数报219.8，按月没有升跌，更属去年8月以来，连续6个月维持于历史高位。

业界分析指租金指数于传统租务淡季仍保持上升，按月升幅更有所扩大，并连续3个月创历史新高，展望2月份租金料续横行微升，首季升幅有望达0.9%。