差估署楼价指数创逾1年半新高 按月升0.53% 连升8个月

楼市动向
更新时间：17:32 2026-02-25 HKT
发布时间：17:32 2026-02-25 HKT

据差估署最新数据显示，今年1月私人住宅售价指数报301.4，指数创2024年6月后新高，而按月再升约0.53%，为连续8个月升势。不过最新指数对比2021年9月历史高位398.1，仍然下跌约24.29%。

按单位面积划分，上月中小型单位楼价按月升0.5%，1076平方呎或以上的大型单位升0.7%，两者分别按年升5%和近3.7%。

租金指数再创新高

另外，上月租金指数报201.1，再创新高，按月升近0.3%，按年升4.3%。上月中小型单位租金升0.2%，大型单位升约0.4%，两者分别按年升约4.3%和4.6%。

 



