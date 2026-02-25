财政预算案2026︱强积金买楼未有著墨 政府解释社会没共识 「不能影响退休储蓄原则」

社会有声音要求可动用强积金买楼，是次《财政预算案》未有相关著墨。政府消息人士表示，有关安排属重大政策变动，目前社会未有强烈共识，而且目前强积金供款比例只占薪金5%，除了要考虑必要性及可行性外，强积金资金的运用，亦不能影响用作市民退休储蓄的原则。

早前公屋联会提出多项建议，包括容许雇员动用强积金作置业用途，协助工作多年但欠缺首期的青年市民上楼。联会总干事招国伟表示，可参考海外经验，容许灵活运用强积金置业后，日后若物业卖出，有关款项需放回强积金户口，以防止资金被用于投机或炒卖。

不过有官场中人分析，强积金是退休保障政策，核心目的是让市民达退休年龄时有一笔资金应付日常生活，不可随时提取，若讹称「永久离港」提取，一经发现属刑事罪行。倘若让市民以强积金买楼，他们及后转售套现，计划便形同虚设；若是「闭环管理」，即限制转售或日后卖楼须将相关款项回拨户口，技术问题相当多，包括日后楼价变动如何折算金额等。至于就取用的强积金设立上限，例如不得超过总结余某个比例，对置业的助力又非常有限。

