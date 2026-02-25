Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 料增10亿收入 小斯去年豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税

楼市动向
更新时间：12:58 2026-02-25 HKT
发布时间：12:58 2026-02-25 HKT

财政司司长陈茂波宣读《财政预算案2026》，他指，根据能者多符原则，1亿元以上住宅印花税由4.25%调高至6.5%，影响0.3%住宅交易，增加10亿元收入。措施将于条例修订草案获通过后，追溯至明日（26日）开始生效。

回顾近月城中瞩目的大额交易，熟悉信用卡优惠、教人赚取飞行里数的90后旅游KOL小斯，去年10月斥1.368亿元购入新地旗下北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元。

相关文章：旅游KOL小斯豪掷逾亿入市 获誉最赚钱网红 钟情北角大发展商维港盘

熟悉信用卡优惠、教人赚取飞行里数的90后旅游KOL小斯。
熟悉信用卡优惠、教人赚取飞行里数的90后旅游KOL小斯。
小斯去年10月斥1.368亿元购入新地旗下北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元。
小斯去年10月斥1.368亿元购入新地旗下北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元。

若以此成交价计算，新税制生效后，买家需多付2.25%（即6.5%减去4.25%）的印花税。换言之，小斯因提早入市，成功节省了高达307.8万元的印花税开支。

相关文章：财政预算案2026︱来年卖地表9幅用地 潜在土地供应2.2万伙 不推售一般商业地

↓预算案专页↓

↓预算案专页↓

最Hit
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
3小时前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026｜库房「转亏为盈」倒赚29亿 「派糖」力度增 退薪俸税上限3000元
政情
23分钟前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
5小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
20小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
19小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
22小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
从万呎大屋搬大围200呎蜗居 港漂叹内地中产「啥也不是」 决心奋斗上车｜租盘Million
楼市动向
7小时前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
19小时前