财政预算案2026︱豪宅印花税调高至6.5% 料增10亿收入 小斯去年豪掷逾亿入市 成功悭逾300万辣税
更新时间：12:58 2026-02-25 HKT
发布时间：12:58 2026-02-25 HKT
财政司司长陈茂波宣读《财政预算案2026》，他指，根据能者多符原则，1亿元以上住宅印花税由4.25%调高至6.5%，影响0.3%住宅交易，增加10亿元收入。措施将于条例修订草案获通过后，追溯至明日（26日）开始生效。
回顾近月城中瞩目的大额交易，熟悉信用卡优惠、教人赚取飞行里数的90后旅游KOL小斯，去年10月斥1.368亿元购入新地旗下北角海璇II一伙高层平台特色户连双车位，呎价64,589元。
若以此成交价计算，新税制生效后，买家需多付2.25%（即6.5%减去4.25%）的印花税。换言之，小斯因提早入市，成功节省了高达307.8万元的印花税开支。
