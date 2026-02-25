Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA连录短炒获利 最多赚158万 帐面涨幅16%至28%

楼市动向
更新时间：09:21 2026-02-25 HKT
发布时间：09:21 2026-02-25 HKT

西沙SIERRA SEA连录短炒获利成交，帐面赚幅介乎16%至28%。中原分行分区营业经理林志明表示，西沙SIERRA SEA 1B期1座低层D室，面积434方呎，议价后以613万沽出，呎价约14124元。买家为外区换楼客，而原业主于2025年5月以约508万购入单位，持货约9个月转售，帐面获利105万，帐面赚幅约21%。

事实上，该盘近日录多宗短炒获利成交，其中1B期3座低层A室，面积523方呎，议价后以728万沽出，呎价约13920元。买家为新盘向隅客，而原业主于2025年5月以约570万购入上述单位，持货约9个月转售，帐面获利158万，帐面赚幅约28%。

另一宗为1B期5座高层F室，面积约653方呎，获外区换楼客以1050万承接，呎价约16080元。原业主于2025年5月以约902万购入上址，持货约9个月，帐面获利约148万，帐面赚幅约16%。

相关文章：新盘客5次抽签失败终圆梦 心仪海景户售罄要临场抉择 直言「心跳冲100以上」

70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」

必嘉坊．曦汇每呎2.1万售

至于其他短炒个案，美联分行区域联席董事殷勒麟表示，红磡必嘉坊．曦汇中层K室，面积约270方呎，议价后以568万成交，呎价约21037元。买家为一名新来港发展的内地专才，而原原业主于2025年9月斥资约505万购入上址，持货约5个月转售，帐面获利约63万，帐面赚幅约12.5%。

除短炒之外，亦有投资者购入单位作长线收租用途。中原高级分行经理彭成裕表示，东涌东堤湾畔9座高层C室，面积592方呎，最新议价后以666万沽出，呎价11250元，低市价约3%。买家为投资客，参考同类单位市值租金每月约2万，租金回报率约3.6厘。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
警务处处长周一鸣到警署了解事件。梁国峰摄
观塘警署女督察吞枪当场死亡 周一鸣到警署了解事件
突发
7分钟前
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
政情
4小时前
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
2小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
16小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
17小时前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
21小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
19小时前
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
东张西望丨14岁少年陷恋童癖男教练「肉偿」陷阱 母亲心碎揭猥亵对话：我同爸爸都接受唔到
影视圈
12小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
16小时前