SIERRA SEA连录短炒获利 最多赚158万 帐面涨幅16%至28%

西沙SIERRA SEA连录短炒获利成交，帐面赚幅介乎16%至28%。中原分行分区营业经理林志明表示，西沙SIERRA SEA 1B期1座低层D室，面积434方呎，议价后以613万沽出，呎价约14124元。买家为外区换楼客，而原业主于2025年5月以约508万购入单位，持货约9个月转售，帐面获利105万，帐面赚幅约21%。

事实上，该盘近日录多宗短炒获利成交，其中1B期3座低层A室，面积523方呎，议价后以728万沽出，呎价约13920元。买家为新盘向隅客，而原业主于2025年5月以约570万购入上述单位，持货约9个月转售，帐面获利158万，帐面赚幅约28%。

另一宗为1B期5座高层F室，面积约653方呎，获外区换楼客以1050万承接，呎价约16080元。原业主于2025年5月以约902万购入上址，持货约9个月，帐面获利约148万，帐面赚幅约16%。

必嘉坊．曦汇每呎2.1万售

至于其他短炒个案，美联分行区域联席董事殷勒麟表示，红磡必嘉坊．曦汇中层K室，面积约270方呎，议价后以568万成交，呎价约21037元。买家为一名新来港发展的内地专才，而原原业主于2025年9月斥资约505万购入上址，持货约5个月转售，帐面获利约63万，帐面赚幅约12.5%。

除短炒之外，亦有投资者购入单位作长线收租用途。中原高级分行经理彭成裕表示，东涌东堤湾畔9座高层C室，面积592方呎，最新议价后以666万沽出，呎价11250元，低市价约3%。买家为投资客，参考同类单位市值租金每月约2万，租金回报率约3.6厘。